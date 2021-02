¡Volvió Ambush Bug!

Si estabas suscripto a la plataforma digital DC Universe, habrás notado que en un momento desaparecieron todos los contenidos audiovisuales (que se fueron a HBO Max), pero que la plataforma siguió funcionando con bocha de historietas, y con el nombre de DC Universe Infinite.

Ahora, los abonados a este servicio tienen acceso a una nueva serie quincenal, que por ahora sólo existe en exclusiva para DC Universe Infinite. Se trata de una antología llamada Let Them Live!: Unpublished Tales from the DC Vault, en la que van a publicar historietas que por algún motivo quedaron inéditas, presentadas nada menos que por Ambush Bug.

El nº1 ofrece una historieta del Suicide Squad (con gran protagonismo de Harley Quinn) a cargo de Jim Zub, Tradd Moore, Felipe Sobreiro y Nate Piekos, junto a la secuencia de presentación (e interrupciones intermedias) de Ambush Bug, escritas por Elliott Kalan y dibujadas por Mike Norton.

El 16 de Febrero se viene nº2, que va a incluir una historia inédita de Nightwing dibujada por Jorge Corona, y para el nº3 desenterramos una aventura de Batman con dibujos del glorioso John Paul Leon.

Cualquier historieta de esas que no encajan ni a palos con lo que hoy está publicando DC, pero que ya están hechas, pagadas y archivadas en las bóvedas de la editorial, puede resurgir en este espacio. Por ahí incluso se llega a publicar el nº6 de Ambush Bug: Year None tal como lo entregó Keith Giffen en su momento… Y si vamos más para atrás… es impensable la cantidad de merca alucinante que puede llegar a aparecer.

Larga vida a Let Them Live!, y ojalá algún día se publique en papel.