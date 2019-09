Volvió Ghost in the Shell

La saga de Ghost in the Shell ya tiene un nuevo capítulo, titulado Ghost in the Shell: The Human Algorithm. El mismo se empezó a serializar la semana pasad en la plataforma digital Comic Days, de la editorial Kodansha. Se puede leer (obviamente en japonés) de manera legal y gratuita en este link:



El guionista es Junichi Fujisaku y el dibujante es Hiroki Yoshimoto. La serie retoma la famosa saga creada por Masamune Shirow justo donde termina Ghost in the Shell 1.5 Human Error Processer. Los autores la denominan “el capítulo 1.75” y nos invitan a seguir las misiones de la Sección 9, tras la desaparición del Mayor.