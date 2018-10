¡Volvió Kazuki Takahashi!

Hoy salió en Japón un nuevo número de la célebre Weekly Shonen Jump, la mega-exitosa antología que este año festeja sus 50 primeros años de publicación. Y entre las sorpresas, aparece The Comiq, un nuevo manga creado nada menos que Kazuki Takahashi, autor del manga original de Yu-Gi-Oh!, luego convertido en un fenómeno mundial gracias a un popular juego de cartas.

The Comiq cuenta la vida de un joven mangaka que guarda un secreto. El primer episodio tuvo la guarangada de 53 páginas, y si los próximos mantienen esta extensión, será porque es una obra corta, pensada para no durar más de 200 ó 250 páginas. Habrá que estar atentos a la Shônen Jump de la semana que viene, o a la versión digital que se publica en inglés, donde también apareció el episodio debut de The Comiq.