¡Volvió The Far Side!

En Septiembre del año pasado, Gary Larson sorprendió a los fans de The Far Side (su mítico gag panel que rompió todo entre 1980 y 1995) con la noticia de que estaba pensando en volver al humor gráfico, después de muchos años retirado.

Finalmente en el día de ayer, la amenaza se concretó y en el sitio web de The Far Side aparecieron tres nuevos chistes, nunca antes publicados. Larson cambió su técnica de trabajo para pasarse al modo digital, con lo cual la estética de los chistes no se parece demasiado a la que veíamos en los diarios y los tomos recopilatorios. Acá los podés ver y comprobarlo: https://www.thefarside.com/new-stuff/115/taxidermist

Libre de la presión de entregar un chiste por día y estimulado por las posibilidades que le brindan los nuevos chiches tecnológicos, lo más probable es que se haga costumbre esto de tener, cada tanto, chistes nuevos de The Far Side en la web.