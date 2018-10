¡Vuelve Criminal!

Image patea el tablero y anuncia para Enero un nuevo número 1 de Criminal, la fundamental serie escrita por Ed Brubaker y dibujada por Sean Phillips. Sí, se viene una nueva serie regular y arranca con un número especial de 48 páginas que, como sucedía en la etapa clásica, va a incluir artículos de texto para darle al lector una experiencia noir más completa.

Nacida en 2006 en el sello Icon de Marvel, Criminal se convirtió rápidamente en uno de los comics más galardonados del Siglo XXI. La etapa clásica se reeditó ya muchas veces en por lo menos dos editoriales y desde que la terminaron, Brubaker y Phillips amagaron varias veces con volver. Ahora el regreso es una realidad. Teeg Lawless vueve a la ciudad, a meterse en nuevos kilombos, esta vez gracias a su hijo (adolescente y delincuente) y andá a saber cómo va a zafar esta vez.

Dice Brubaker: “Criminal es donde Sean y yo realmente establecimos nuestra marca como equipo, y mientras escribía My Heroes Have Always Been Junkies (que transcurre en el mundo de Criminal) sentí de pronto que era el momento perfecto para retomar la serie mensual. Pero esta vez quiero que sea diferente: no sólo novelas gráficas serializadas, sino también historias autoconclusivas e incluso cada tanto historias en dos partes. Me encanta la elasticidad que me brinda Criminal, porque este mundo que creamos me da espacio para contar cualquier tipo de historia criminal y enfocarme en distintos personajes, tanto viejos como nuevos. De verdad me quiero comprometer con el formato del comic mensual y tratar de crear una serie en la que los lectores nunca sepan con qué se pueden encontrar en el próximo número”.

Callate y tomá todo mi dinero. Fin.