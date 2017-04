Vuelve el Archie clásico

Ahora que la serie Riverdale está funcionando bien en el CW, la editorial Archie Comics se anima a lanzar una nueva revista dedicada a las aventuras del querido pelirrojo, esta vez con el Archie “clásico”, es decir, el anterior al reboot de Mark Waid.

El nuevo título, previsto para debutar en Julio, se llama Your Pal Archie y contará con guiones del ídolo canadiense Ty Templeton, quien también se encargará del entintado. Los lápices correrán por cuenta de Dan Parent, un dibujante forjado en el estilo tradicional de Archie, quizás el más digno heredero de Bob Montana y Dan De Carlo.

Sin embargo, para esta nueva revista, Parent mete cambios en el estilo, sobre todo en la moda y los peinados, para acercarse más a la serie de TV. “Tuve la suerte de haber dibujado tanto tiempo en el estilo clásico -dice Parent- que eventualmente formé mi propio estilo basado en el modelo de Dan DeCarlo/Bob Montana. La influencia de la tele para mí es sobre todo una reformulación de la moda. Cambié un poco los peinados y la ropa, y le puse más detalles a las caras. Pero la línea en sí es siempre la clásica, la que usé toda la vida”.

Y agrega Templeton: “Me convertí en el ídolo de mis hijos. Para mí es un honor y una gran responsabilidad escribir las nuevas aventuras de Archie. Me la tomo muy en serio, hasta que recuerdo que mi trabajo consiste en hacer que de vez en cuando Archie se caiga en un barril lleno de calamares, porque si no, no es gracioso. No puedo estar más contento con esta oportunidad y espero que los fans también estén contentos con los resultados”.