Vuelve el BPRD

Dark Horse anuncia para Julio una nueva serie regular del B.P.R.D., ahora titulada The Devil You Know.

El creador de los personajes, nada menos que Mike Mignola, co-escribe junto a Scott Allie, mientras que los dibujos están a cargo del británico Laurence Campbell.

Antes de ser exterminados por el BPRD, los monstruos lovecraftianos crearon un Infierno en la Tierra. Ahora, un equipo liderado por Liz Shermanse internará en las ruinas infestadas de monstruos en la misión de rescate más importante de sus vidas. Mientras la sociedas intenta reconstruirse, extraños cultos se disputan la supremacía y un demonio emerge para ponerse al frente.

A seguir sumando TPBs de esta serie que lleva muchos años sin bajar casi nada el nivel…