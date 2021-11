Vuelve el Clan Poe

Entre Marzo de 1972 y Junio de 1976, en las páginas de las revistas Bessatsu Shōjo Comic y Shūkan Shōjo Comic, apareció una de las obras definitivas de aquella Era Dorada del shojo: Poe no Ichizoku (el Clan de los Poe), una de las creaciones más recordadas de la inmensa Moto Hagio. Esta obra tuvo cinco tomos recopilatorios y dio origen a una obra de teatro y a una serie de TV con actores.

Cuando se cumplieron 40 años de la finalización del manga, en 2016 Hagio retomó la saga, con una secuela que apareció en la revista Monthly Flowers, se tituló Poe no Ichizoku: Haru no yume, y está recopilada en un único tomo. En 2018, agregó cuatro capítulos más, englobados bajo el título de Poe no Ichizoku: Unicorn, también reeditados en un solo tomo, pero ahora con la novedad de que Hagio no continúa linealmente la historia original, sino que se hace cargo en el relato de los 40 años transcurridos. En 2019 se empezó a publicar una tercera secuela, Himitsu no Hanazono, pensada para dos tomos recopilatorios, el segundo de los cuales se lanza en Japón este miércoles 10.

Ahora la editorial Shogakukan confirma que Moto Hagio está trabajando en un nuevo spin-off de El Clan de los Poe, que verá la luz en la Monthy Flowers a principios de 2022. Por ahora no hay más detalles, pero los fans de Hagio ya están que se salen de la vaina por descubrir qué nuevos giros tiene pensados la autora para estos personajes que pronto cumplen 50 años.

La saga original tiene edición en castellano (a cargo de Tomodomo) y en inglés (a cargo de Fantagraphics).