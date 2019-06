Vuelve el viejo Daredevil

Dynamite anuncia para Agosto una nueva serie del Daredevil original, el de los años ´40, bastante opacado en este medio siglo en el que todos asociamos ese nombre con el personaje creado por Stan Lee en los ´60. El personaje original (que era la estrella de la editorial Lev Gleason) pasó al dominio público y Dynamite lo sigue utilizando, aunque con el título de Death Defying ‘Devil.

La nueva serie estará a cargo de Gail Simone, junto al dibujante Walter Geovani, quienes presentarán al justiciero bicolor como un “jodido puro y duro”. La serie del enmascarado de los años ´40 que arroja boomerangs afilados le ofrece a Simone la posibilidad de trabajar en un proyecto bastante distinto a los que suele encarar.

Dice la guionista: “Me encantan estos héroes con onda pulp, bien Golden Age, que están mucho más solos. Me encanta la idea de que el tipo encare los problemas sin redes de contención, no se me ocurre que un tipo así pueda pedir ayuda. Es esa actitud bien de la Segunda Guerra de “sí, yo lo puedo hacer”. Me resulta inmensamente atractivo un justiciero urbano que se enfrente a criminales terribles sólo con sus puños y sus boomerangs”.

Y agrega: “Devil pudo haber sido un personaje icónico. Era tremendamente popular, en un momento su revista vendía seis millones de ejemplares. Hoy podría estar tranquilamente protagonizando películas blockbuster, con Keanu Reeves. Tiene todos los elementos para ser un personaje eterno. Yo estoy escribiendo a ese héroe que creo que debió haber sido”.