¡Vuelve Fables!

Fables fue una serie creada para el sello Vertigo por Bill Willingham, que se publicó entre 2002 y 2015. Fueron 150 números, más varias novelas gráficas y miniseries, luego recopiladas en 22 TPBs que vendieron fortunas, y que generaron (entre otras cosas) 14 premios Eisner, un videojuego muy bien recibido por los fans, y hasta su propia convención en la que se nuclearon miles de fanáticos.

Ahora, a casi 20 años de su debut, se anuncia el regreso de Fables, en el sello Black Label de DC, donde ya están confirmadas dos publicaciones distintas.

Por un lado, en Septiembre empieza una miniserie de seis episodios llamada Batman vs. Bigby: A Wolf in Gotham, en la que el Lobo Feroz (uno de los grandes personajes de Fables) caminará las calles de Gotham para investigar un misterio y se cruzará con el quiróptero más famoso. Esto lo escribe Willingham y lo dibuja Brian Level. En cierto modo tiene sentido juntar a estos dos detectives en una misma historia, pero la verdad que la idea de mezclar a Fables con el Universo DC me parece bastante chota.

Y después de esta saga, en Marzo de 2022, cuando se cumplen los 20 años del nº1, se viene el nº151 de Fables. La revista retoma su numeración original, por lo menos durante los 12 números en los que se va a desarrollar el arco titulado «The Black Forest». Esto lo va a dibujar Mark Buckingham (el principal dibujante de la serie original) y es una continuación directa del nº150, pensada además para sumar nuevos lectores que no conozcan toda la historia previa.

La vuelta de Bill Willingham a DC incluirá también un especial autoconclusivo de la Justice League titulado «Cursemas», que -supongo por el título- se publicará más cerca de Navidad.

Veremos cómo reaccionan los fans a los aspectos más políticos de Fables, ya que Willingham nunca ocultó su militancia conservadora ni se abstuvo de bajar una línea que por ahí hace 20 años pasaba más desapercibida y hoy puede llegar a irritar a los fans más despiertos, o más pendientes del discurso ideológico que subyace a las historietas.