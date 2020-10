¡Vuelve García!

Astiberri anuncia para Noviembre la aparición de ¡García! en Catalunya, tercer tomo de la magnífica serie escrita por Santiago García y dibujada por Luis Bustos, dos de los autores más destacados que tiene hoy el comic español.

Esta nueva novela gráfica de 216 páginas retoma a los personajes que conocimos en los Vol.1 y 2, publicados en 2015 y 2016: García, el ex superhéroe franquista que regresaba a la vida en medio de una España moderna que ya no se parecía en nada a la que recordaba, y Antonia, la joven periodista que no entendía por qué la España moderna no se parecía en nada a la que le habían prometido.

En esta nueva epopeya, García y Antonia se enfrentan a una revelación aún más monumental: España no es Madrid. Un accidentado trayecto de AVE los llevará hasta Barcelona, donde chapotearán en las cloacas del Estado, se infiltrarán en las entrañas del poder (central y autonómico), se perderán en las noches del Raval, huirán de la destrucción que siembra el turista, irán a un partido de futbol en el Camp Nou y, por supuesto, comerán calçots… Todo esto para desarticular una conspiración que amenaza con hacer que se tambaleen los cimientos políticos, sociales, económicos y gastronómicos del sistema.

Acción, emoción y sátira política de altísimo vuelo para esta serie fundamental.