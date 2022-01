Vuelve Ivrea España

Esta semana hay nuevos lanzamientos de Ivrea España, después del típico receso de Navidad y Año Nuevo.

Se viene, por un lado el Vol.1 de Dangerous Lover (Koi to Dangan), un shojo de Nozomi Mino que constará de 9 tomos. Esto lo está publicando en Japón la editorial Shogakukan.

La protagonista es Yuri, una chica linda y decidida que un día ve algo que no debía en una fiesta. Cuando la están a punto de forzar, Toshiomi Ouya, el líder yakuza la salva. Aunque al principio no quiere tener nada que ver con la yakuza, Yuri queda fascinada por Ouya y hace lo posible por verlo.Ouya decide tomar la iniciativa, así que los dos empiezan un tórrido romance, sólo interrumpido por las obligaciones que tiene un líder de una organización de la mafia. Sabiendo el peligro que corre Ouya, su lema es: “¿Y si esta fuera la última vez que estamos juntos?”. ¿Podrán superar todas las dificultades que su relación les depara? ¿Conseguirán pasar desapercibidos de todos los ojos que hay posados en Ouya? ¿Cómo soportará Yuri una relación con alguien que vive al límite?

Y el otro título que debuta esta semana es HigeHiro (Hige o Soru. Soshite Joshikousei o Hirou), de la dupla integrada por Imaru Adachi y Shimesaba. Se trata de un slice of life en clave dramática, que consta de seis tomos y que surge de la editorial japonesa Kadokawa Shoten.

Basado en una serie de light novels, el manga se centra en Yoshida, un muchacho que reunió el coraje para declararse a su jefa, pero esta lo rebota. Para ahogar las penas, decide agarrarse una buena borrachera con un amigo suyo y cuando está volviendo, conoce a Sayu, una chica que está deambulando por ahí. Aunque esta intenta seducirlo, Yoshida no cede, pero deja que se quede en su apartamento a dormir. Al día siguiente, después de conocer la historia de Sayu y cómo esta se ha escapado de casa y ha ido malviviendo y usando el sexo para poder sobrevivir, decide acogerla en su casa. Así empieza una relación de lo más dispar, llena de malentendidos y momentos divertidos, pero con el dramático pasado de Sayu de fondo. ¿Qué la empujó a tomar la decisión de huir y vivir de esa manera?