Vuelve Johji Manabe

Si en los ´80 y ´90 leías manga de fantasía épica, espada y brujería o ese tipo de aventuras, combinadas con media subidita de tono en materia de chicas con escasa vestimenta, seguro recordás los clásicos de Johji Manabe tipo Outlanders, o Caravan Kidd. Incluso quizás hayas descubierto otras obras suyas menos populares, como Rai o Catch X Mama.

Ahora nos toca hablar del regreso de Manabe a la serialización de mangas, que se produjo este último lunes 12, en el nuevo número de la revista digital Comic Ride Advance de la editorial Micro Magazine. El manga tiene el título más largo del planeta: Dappô Tamer no Nariagari Bôkentan – S-Rank Bishôjo Bôkensha ga Ore no Juuma ni Na! Tamers y en realidad es la adaptación de la light novel homónima que apareció en Japón a fines de 2020 y rompió todo. El autor (o autora, no se sabe) firma como SkyFarm y la novela contó con las ilustraciones de Nekosuke Ôkuma.

Como las obras más recordadas de Manabe, la creación de SkyFarm es una comedia ambientada en un mundo de fantasía heroica, protagonizada por una guerrera hermosa, valiente y tetona que vive aventuras extremas y trepidantes. Seguro que el manga va a ser, por lo menos, muy divertido.