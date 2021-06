Vuelve Ka-Zar

Desde su debut en el nº10 de X-Men, esta creación de Stan Lee y Jack Kirby mantiene un cierto status «de culto». No cualquiera es fan de Ka-Zar, y en Marvel lo saben, por eso lo exponen poco y de vez en cuando. En Septiembre, este Tarzan de la B Nacional reaparece junto a su cautivante esposa Shanna en la miniserie Ka-Zar: Lord of the Savage Land, ahora escrito por Zac Thompson y dibujado por Germán Garcia.

El año pasado, durante el evento Empyre, vimo cómo Ka-Zar moría a manos de los Cotati, y cómo la propia Savage Land lo traía de vuelta a la vida. Ahora, el querido Kevin Plunder está de vuelta, unido a Shanna en una fusión mística de energías vitales, con nuevas habilidades, nuevas necesidades y nuevos enemigos. Esta vez, un mal ancestral que surge en la Savage Land y que empieza a cambiarle la forma al mundo perdido y sus habitantes.

Veremos para dónde van esta vez Ka-Zar, Shanna y su hijo Matthew.