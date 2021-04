Vuelve Kentaro Sato

Ayer nos enteramos que Kentaro Sato está trabajando en un nuevo proyecto, después de unos años alejado del manga. Sin dar muchos detalles, Sato tiró la puntita acerca de su inminente regreso y los fans enloquecieron.

El autor de Magical Girl of the End y Magical Girl Site no publica nuevos trabajos desde mediados de 2018, cuando terminó de serializar el segundo de los mangas recién mencionados. Las dos obras fueron publicadas casi al mismo tiempo, una entre 2012 y 2017 y la otra entre 2013 y 2018, siempre en las revistas de la editorial Akita Shôten. También hubo un breve spin-off (Mahou Shoujo Site Sept), que apareció en la revista Champion Tap! entre 2017 y 2018.

Magical Girl Site tuvo una versión en animé que duró 12 episodios, emitidos en Japón entre Abril y Junio de 2018.

De los mangas de Kentaro Sato el único que está publicado en castellano es Magical Girl of the End, 16 tomos que Ivrea publicó en España, pero no en Argentina.