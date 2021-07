¡Vuelve la bruja!

De a poco, Archie Comics empieza a rearmar su línea editorial después de aquel prolongado parate, y en Octubre será el turno de que regrese Sabrina, la brujita adolescente que este año festeja su 60º aniversario.

Por un lado, se viene una nueva serie llamada «The Occult World of Sabrina», pero lo más grosso es que, para alegría de la hinchada, el guionista Roberto Aguirre-Sacasa y el dibujante Robert Hack Return retoman la impactante serie Chilling Adventures of Sabrina, la revista en la que empezó toda la movida de llevar al popular personaje hacia el lado oscuro, con terror y misticismo al límite. Este comic fue un gran éxito, motivó una versión para TV producida por Netflix que obtuvo una enorme repercusión… y en Agosto de 2017 desapareció de las bateas tras el nº8, dejando inconcluso un arco argumental llamado «Witch War».

Spellman contra Spellman, vivos contra muertos, resurrecciones y pactos satánicos en este arco que finalmente va a tener su resolución, de la mano del mismo equipo creativo que lo había iniciado hace ya unos cuantos años. Aguirre-Sacasa trabajó como showrunner, guionista y productor ejecutivo de la adaptación para Netflix, y eso lo alejó por un tiempo de los comics, pero ahora está listo para volver a meterse en este mundo de tinieblas y hechicería.

Las dos series de Sabrina (ambas escritas por Aguirre-Sacasa) pondrán de vuelta en carrera al sello Archie Horror. The Occult World of Sabrina tendrá como dibujante titular a Audrey Mok, dueña de una línea virtuosa y sofisticada, a quien ya vimos romperla en varias series de Archie. El primer arco se titula“A World Without Sabrina» y va a tener como protagonistas a Nick, Harvey y el resto del Fright Club.