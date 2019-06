¡Vuelve la Justice Society!

En Septiembre se publica el nº31 de Justice League, en el que Scott Snyder nos mostrará el regreso de la mítica Justice Society of America.

Estamos en el medio de la Doom War, una saga a todo nada contra Lex Luthor y la Legion of Doom. Es el plan más ambicioso del villano más maligno de DC, que involucra a la Totality y las siete fuerzas ocultas del universo, y por supuesto lo que está en juego es demasiado grandilocuente como para explicarlo acá.

Lo cierto es que en la portada del nº31 de Justice League aparecen los paladines de la Golden Age en sus versiones originales, para un regreso que DC nos viene prometiendo hace más de tres años, cuando se publicó el famoso especial DC Universe: Rebirth. La historia y la continuidad de la Justice Society, además, acaban de ser nuevamente un foco de conflicto en el nº10 de Doomsday Clock, en el que vemos claramente cómo el Dr. Manhattan fue el responsable de que en la continuidad del New 52 este grupo fuera completamente eliminado de la historia del DCU.

Si venías leyendo Justice League, habrás pescado las menciones a Ted Knight (el Starman de la Justice Society) que hizo Will Payton (el Starman de fines de los ´80). Ahora Scott Snyder se anima no sólo a mencionarlo, sino a traerlo de vuelta junto a toda la formación clásica de la JSA.

“Tengo que expandir el elenco de héroes -dice Snyder- porque Luthor expandió la Legion of Doom más allá de lo imaginable. La única forma de frenar a la Legion of Doom es capturar la Totality, el arma que hoy está en manos de Luthor. Para eso hay que resolver el enigma de los poderes de Starman, o sea, Will Payton, pero también los de Ted Knight y los del Starman One Million. En algún momento los héroes van a lograr abrir un portal y así la Justice League va a poder conseguir lo que necesitan para enfrentar a la Totality de Luthor. Se viene una guerra masiva con el destino de todo el universo en juego, a través del espacio y el tiempo, algo que tengo ganas de hacer hace meses y meses, desde que hicimos Metal”.

Snyder asegura que además de la JSA, en la saga Doom War van a aparecer un montón de personajes más que nadie espera que aparezcan. “Es la culminación de todo lo que venimos construyendo en Justice League -dice el guionista-, acá se termina la historia de Perpetua, la Totality, acá resolvemos la Doom War y la trama central de Year of the Villain, todo en una saga tremenda”.

También declaró Snyder: “Hace mucho tiempo que me muero por usar a los personajes de la JSA. Soy muy fan de lo que hicieron Geoff Johns y James Robinson, y tengo planeada una saga grossa con la JSA, más allá de lo que estamos haciendo en Justice League. Lo que acordamos con Geoff es que la JSA apareciera primero en el nº10 de Doomsday Clock, como para reintroducir el concepto, y después en esta saga. Después veremos cómo se conecta todo en términos de continuidad. Doomsday Clock es un comic muy especial, que nos inspira mucho a todos, estamos todos asombrados de lo bueno que es. Espero que los fans reciban con alegría las revelaciones que se vienen en torno a cómo queda todo conectado”.

En menos de tres meses, la Justice Society está de vuelta, posta. Ojalá no la caguen.