¡Vuelve Lapinot!

L´Association anuncia para Agosto el primer álbum de Les nouvelles aventures de Lapinot, titulado “Un Monde un peu meilleur” (un mundo un poco mejor). Son 48 páginas a todo color, con las que el maestro Lewis Trondheim inaugura una colección llamada 48CC, de álbumes de 48 páginas en formato tradicional y en tapa dura, exactamente el mismo formato al que se propuso combatir L´Association cuando se fundó allá por 1990. Dice la gacetilla de la editorial: “Hoy en día y después de mucho tiempo, los formatos creados o impulsados por L’Association están estandardizados y digeridos por la profesion, así que es un buen momento para lanzarnos ferozmente a la reapropiación del formato tradicional de 48 páginas!”.

Pero, a todo esto… ¿Lapinot no estaba muerto? Yo me acuerdo haberme quedado helado cuando Trondheim lo mató en el inolvidable álbum La Vie comme elle vient, de 2004. Sí, Lapinot murió pero ahora vuelve para protagonizar nuevas aventuras, y vuelve a la editorial donde nació en 1992, con el mítico Lapinot et les carottes de Patagonie. Trondheim promete nuevos personajes y el regreso de los de siempre, que evolucionaron un montón desde la última vez que los vimos. Y la resurección de un personaje que estaba muerto y vuleve para hablarnos de un mundo mejor tampoco es moco de pavo!

Además de la edición normal, L´Association saca una edición de lujo de Un Monde un peu meilleur, limitada a 888 ejemplares, que en vez de 48 páginas trae 64 (con textos y bocetos acumulados por Trondheim a lo largo de los 13 años que estuvo alejado del personaje), encuadernación con tela y un precio de tapa de 39 euros (la edición nac&pop vale 13).