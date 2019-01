Vuelve Marvel Team-Up

Mirás el listado de los títulos que Marvel va a publicar Abril y lo primero que pensás es “ojalá que War of the Realms no sea una mierda”, simplemente por la cantidad de series y miniseries que se enganchan con esa epopeya escrita por Jason Aaron.

Por afuera de todo ese kilombo grandilocuente, tenemos el relanzamiento del clásico título Marvel Team-Up, que arranca con una aventura compartida por Spider-Man y Ms.Marvel. La guionista es Eve Ewing (la que escribe Ironheart), el dibujante es Joey Vazquez, y lo más notable es que, por lo que se vio hasta ahora, esta encarnación de Marvel Team-Up tendrá como personaje fijo (o anfitrión) a Kamala Khan, mientras que Spider-Man (anfitrión de la serie original) será apenas el invitado de este primer número.

Buena jugada. Ojalá garpe.