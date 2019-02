Vuelve Matador

Matador fue una interesantísima miniserie policial publicada por WildStorm en 2005, con guiones de Devin Grayson y dibujos del maestro Brian Stelfreeze. Duró seis números y nunca fue recopilada en libro. Hasta hoy. En Mayo la recopilación (con un poco más de 150 páginas) saldrá bajo el sello Image, donde es probable (todavía no está confirmado) que empiecen a aparecer nuevos episodios de la serie en la segunda mitad de este año.

Si nunca leíste Matador (lo cual no es ilógico porque fue una serie que en su momento pasó bastante desapercibida) te cuento que es un thriller policial ambientado en Miami, en el que la Teniente Isabel Cardona (nacida en Cuba y criada en Florida) se enfrenta a un asesino serial conocido como “el Matador”. ¿Es una leyenda urbana, es el responsable de una serie de asesinatos que no se terminan de vincular entre sí, es un manotazo de ahogado o una obsesión de Cardona, a quien no soporta nadie dentro de la policía de Miami? Hay que leer esos primeros seis episodios para enterarse.