Vuelve Painkiller Jane

Painkiller Jane, el personaje creado en 1995 por Jimmy Palmiotti y Joe Quesada, regresa en una novela gráfica titulada “Trust the Universe”, financiada a través de Kickstarter.

El guión estará a cargo de Palmiotti y su esposa, Amanda Conner, el dibujante será Juan Santacruz, el colorista será Dan Kemp y la portada es una ilustración del glorioso Bill Sienkiewicz.

Pero hay más: En Painkiller Jane: Trust the Universe, la protagonista formará equipo con The Monolith, un personaje creado por Jimmy y Justin Gray para DC, allá por 2004. The Monolith fue lanzado en un título homónimo que duró 12 números y pasó sin pena ni gloria. Una vez cancelada la serie, los creadores pidieron a DC recuperar los derechos sobre el personaje y la editorial se los otorgó. Así es como ahora (tras 14 años ausente) The Monolith se convertirá en el primer ser claramente sobrenatural en poblar el universo de Painkiller Jane.

Y si vuelve Jane, los fans de la antigua editorial Event se empezarán a preguntar por un event-ual regreso de Ash, el personaje con el que Palmiotti y Quesada iniciaron su aventura editorial. “No crean que Joe y yo no hablamos del tema -dijo Palmiotti- pero estas cosas llevan mucho tiempo. Yo diría que Ash va a volver, pero todavía no sé cuándo”.