¡Vuelve Peter Porker!

No es un sueño, no es una joda, no es un meme. Es posta. En Diciembre vuelve a protagonizar su propia revista (en este caso una miniserie de cinco episodios) el glorioso Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham, creado en 1983 por Tom DeFalco y Mark Armstrong para el nº1 de Marvel Tails.

El prolífico guionista Zeb Wells une fuerzas con el dibujante británico Will Robson para esta nueva aventura en la que el porcino arácnido comparte el protagonismo con el Peter Parker del Universo Marvel posta, para saltar juntos por los techos, las paredes, las épocas y las dimensiones.

Una fiesta de humor y delirio, que se cuelga de la nueva popularidad alcanzada por Spider-Ham a raíz de su aparición en la maravillosa película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse.