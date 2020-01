¡Vuelve Stuart Immonen!

En Febrero, el sello Hill House de DC (centrado en la temática de terror y capitaneado nada menos que por Joe Hill) suma una nueva serie llamada Plunge, un thriller ambientado en el Ártico, en el que el Gauchito Hill forma equipo nada menos que con Stuart Immonen.

Con reminiscencias de «The Thing» (la mítica película de John Carpenter) y La Llamada de Cthulhu (de H.P. Lovecraft), la historia arranca con la sorpresiva reaparición de un misterioso buque que había desaparecido 40 años atrás, en una zona aislada del Ártico. Cuando se acerca un barco de salvataje, descubre que la tripulación no envejeció ni un día… aunque perdió por completo la humanidad.

Este trabajo marca el regreso de Stuart Immonen a los comics después de un largo parate, y además el regreso a DC, editorial con la que no colaboraba desde 2004, cuando publicó aquel glorioso Superman: Secret Identity junto al maestro Kurt Busiek.

Dice Immonen: «El coordinador Mark Doyle me llamó para preguntarme si me interesaba este proyecto. El sabía que yo estaba buscando un proyecto boutique, algo distinto, y además sabe que no siempre hay que creer en lo que se dice en las redes, donde (parafraseando a Mark Twain) los rumores sobre mi retiro fueron groseramente exagerados. Cuando me contó de qué trata la serie, enseguida se me encendieron todas las luces: personajes interesantes, una ambientación extraña, monstruos, todas cosas copadas».

Atenti a Plunge, que pinta muy grosso.