En Octubre vuelve The Mask, el recordado personaje de los ´90, creado por Mike Richardson, el fundador de Dark Horse. Después de cuatro largos años sin nuevas aventuras, ahora se viene una miniserie de cuatro episodios, titulada I Pledge Allegiance to the Mask, a cargo del guionista Christopher Cantwell y el dibujante Patric Reynolds.

La onda de la nueva miniserie es 100% política, con muchas referencias a la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la presidencia, crímenes, descontrol, y una nueva vuelta de tuerca para el violento justiciero de Edge City.

Si sos fan de The Mask, jurale lealtad a partir de Octubre… o esperá el TPB.