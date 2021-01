Vuelve Yûsei Matsui

Ayer debutó en Japón el nuevo trabajo de Yûsei Matsui, quien regresa a la actividad después de cinco largos años de descanso.

Matsui terminó en 2016 aquel gran hit de la Shônen Jump que fuera Assassination Classroom, que además salió justo después del final de otro manga bastante exitoso como fue Neuro. Así que el autor necesitaba un descanso prolongado, y así fue.

La nueva serie se titula Nige Jôzu no Wakagimi («el muchacho dotado para huir»), que a nivel internacional se va a conocer como The Elusive Samurai. O por lo menos así te aparece si entrás a Manga Plus (la plataforma de lectura gratuita y legal de Shueisha) y querés leer el manga en inglés. El primer episodio aparece en la octava edición de este año de la revista Shônen Jump, que por supuesto la manijea con bombos y platillos, ilustración de portada y páginas a color.

La trama está ambientada en el Japón feudal, entre las eras Kamakura y Muromachi, y el protagonista es Hojo Takaoki, un samurai que pierde a su familia y sus privilegios cuando Takauji Ashikaga usurpa el shogunato de Kamakura. Obligado a huir de los límites de Japón, Takaoki jura que va a tener su revancha.