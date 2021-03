Vuelven las Primas

Hace ya unos años que las primas canadienses Jillian Tamaki y Mariko Tamaki no generan obras en conjunto. Rompieron todo con Skim, subieron la apuesta con This One Summer, y después empezaron a trabajar por separado. Mariko volvió a hacer saltar la banca en 2018 con Laura Dean Keeps Breaking Up with Me, y escribe un montón de proyectos para DC, mientras que Jillian la pegó con sus novelas gráficas SuperMutant Magic Academy y Boundless.

Ahora se confirmó que las primas están trabajando juntas una vez más, en una ambiciosa novela gráfica que la editorial canadiense Drawn & Quarterly promete publicar en 2023. Todavía no se dio a conocer el título de la obra, pero el argumento se centra en Zoe y Dani, dos chicas que fueron mejores amigas en la secundaria y ahora son compañeras de facultad. Se les suma una tercera amiga, Fiona, y juntas le prenden fuego a la primavera de 2009, con un viaje a la ciudad que siempre quisieron visitar: New York.

Las autoras prometen explorar la vida de las jóvenes (ya no adolescentes y todavía no adultas), los vínculos entre ellas y la forma en la que se les abren los ojos al tener que enfrentar a una ciudad como New York. Sin dudas va a ser un hitazo.