Vuelven los bati-capos

En Abril, DC lanza en soporte digital la miniserie de seis episodios Batman: The Animated Series, que llegará en Mayo al soporte físico.

La miniserie retoma la continuidad de la clásica (y aún no superada) Batman: The Animated Series de la mano de uno de los creadores de la misma, el maestro Paul Dini y otro guionista de lujo: el inmenso Alan Burnett. Los dibujos estarán a cargo del ídolo canadiense Ty Templeton, quien fuera dibujante y guionista de muchísimos comics de los ´90 basados en la gran serie animada.

La nueva saga se ubica antes delflashback narrado en la película Batman Beyond: Return of the Joker (difícil que alguna vez veamos comics ambientados después de eso) y los autores prometen un robot asesino, el regreso de Lex Luthor a Gotham y apariciones de personajes que nunca vimos en la serie animada, como Jason Todd, Red Hood, Deathstroke y Azrael, entre otros.

Dice Ty Templeton: «Es muy loco que no sentimos para nada el bache de 15 años desde la última vez que contamos historias con estos personajes. Para nosotros es como si hubiésemos empezado ayer, porque la serie y los comics están siempre ahí, nunca se van. Si se nos ocurrió pensar en mostrar a Batman como un anciano o a Tim como un tipo de 30 años, ni nada de eso. Felizmente, todo se siente como si estuviéramos volviendo a la serie al día siguiente».

Respiremos aliviados. DC nos va a dar un comic de Batman que se va a poder leer y disfrutar a pleno.