Vuelven los Defenders

Marvel anuncia para Junio el primer episodio de Defenders: Beyond, una miniserie en cinco entregas que reúne al equipazo integrado por Al Ewing y Javier Rodríguez.

Además del atípico equipo de superhéroes que cambió mil veces de formación (y de onda) entre 1970 y la actualidad, la trama involucra al Beyonder, el personaje creado para la primera Secret Wars, al que otros guionistas (con Brian Michael Bendis a la cabeza) le pegaron giros muy retorcidos en los años posteriores.

La historia arranca con una advertencia de ultratumba que envía el Dr. Strange y recibe Blue Marvel, un personaje al que Ewing trabajó muchísimo. Los Defenders, ahora con miembros como Tigra, Loki, America Chavez y Taaia (la madre de Galactus) deberán reunirse para defender a la mismísima realidad, más allá de los límites del tiempo y el espacio.

Como en su miniserie anterior (Defenders: There Are No Rules), Ewing y Rodríguez prometen dar vuelta como un guante conceptos clave para entender el Universo Marvel, sumar nuevos personajes y conceptos a la cosmogonía de la editorial y revelar algunos secretos jodidos. Desde hace tiempo, y en distintas revistas por las que pasó, Ewing habla de distintas iteraciones del Universo Marvel, y esta vez promete no dejar ninguna sin visitar.