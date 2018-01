Vuelven los Exiles

Marvel anuncia para Abril una nueva serie regular de Exiles, el concepto creado allá por 2001 por Judd Winick y Mike McKone. Esta vez hay varias vueltas de tuerca novedosas, pero la premisa básica se mantiene: vamos a ver aventuras a través de distintas líneas temporales posibles e imposibles, junto a Blink y un grupito de personajes extraños de distintos rincones del Universo Marvel.

La nueva serie tendrá guiones de Saladin Ahmed (que la está rompiendo en Black Bolt) y dibujos del siempre brillante Javier Rodriguez (Daredevil, She-Hulk, etc.). Los nuevos Exiles serán Blink, Iron Lad (de los Young Avengers), una Kamala Khan del futuro, una versión chibi de Wolverine y un quinto personaje, que todavía no se dio a conocer. El grupo estará a las órdenes de The Unseen, que no es otro que el Nick Fury original.

Ahmed define a sus Exiles como “una mezcla entre What If? y los X-Men clásicos” y promete acción, machaca, emociones, personajes invitados que nadie se va a ver venir y varios “easter eggs” pensados para volarnos la cabeza. “En el fondo, es una historia simple, de un grupo de inadaptados tratando de convivir, aprendiendo a confiar el uno en el otro y, si tienen suerte, salvando al !@$# universo”.

Ojalá le vaya mejor que al relanzamiento de los Exiles de 2009, que duró apenas seis episodios.