Vuelven los Jetsons

Después de una historia corta que apareció como complemento en otra publicación, DC anuncia para Noviembre una miniserie de seis episodios de The Jetsons (los Supersónicos), siempre en esta tónica de venderle a los adultos comics protagonizados por los personajes clásicos de Hanna-Barbera.

Tras escribir aquel breve unitario en colaboración con su esposa Amanda Conner, ahora Jimmy Palmiotti queda como único guionista para la miniserie, acompañado nada menos que por Pier Brito (prócer rioplatense radicado hace muchos años en Holanda) y el colorista Alex Sinclair. Dice el ex-entintador hoy devenido en prolífico escritor:

“Decidí ambientar a The Jetsons en un mundo completamente real, en un futuro distante. El planeta fue devastado por un meteoro, que lo impactó, pero es nuestro planeta. Casi todo lo que había en la Tierra tuvo que ser mudado al espacio porque ya casi no quedaba terreno sin inundarse. La gente que quedó en la Tierra tomó toda la tecnología que tenía (todas las estaciones espaciales, satélites y demás) y construyó estas pequeñas ciudades que flotan por encima del planeta. Es como una versión Black Mirror de The Jetsons”.

“No creo que la gente quiera que el comic se parezca al dibujo animado, porque para eso está el dibujo animado. Y la verdad que el dibujo animado tampoco ofrece demasiado jugo. Miré unos cuantos episodios, y casi siempre es George llegando tarde al trabajo, Jane discutiendo con George y Elroy armando problemas. Pero nunca se profundiza en nada”.

Veremos si hay futuro para la clásica familia futurista en esta nueva encarnación comiquera.