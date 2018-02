Vuelven los SuperTeens

En Junio se lanza el nº1 de Archie SuperTeens vs. Crusaders, una miniserie de dos episodios editada por Archie Comics.

Los guionistas Ian Flynn, David Williams y Gary Martin y los dibujantes Kelsey Shannon, Williams, Martin y Jack Morelli se acordaron que, desde 1965 (Life with Archie nº42) los chicos más famosos de Riverdale aparecieron en un puñado de ocasiones luciendo trajes e identidades superheroicas y se les ocurrió desempolvarlos para un team-up con los Mighty Crusaders, los viejos -aunque periódicamente remozados- superhéroes de la editorial.

Creados por Frank Doyle y Bill Vagoda, en Junio veremos el regreso de Pureheart the Powerful (Archie), Super Teen (Betty), Evilheart (Reggie), Captain Hero (Jughead) y Miss Vanity (Veronica), para tratar de salvar a Riverdale con la ayuda de héroes más tradicionales como The Shield, The Comet, The Fox y The Fly.

Por lo poco que se difundió hasta ahora, me animo a sospechar que va a ser una aventura en la que van a predominar el tono festivo y el clima de diversión, más cerca de los habituales comics de Archie que de los comics de superhéroes.