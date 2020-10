Vuelven los Thunderbolts

Marvel apuesta fuerte a King in Black, el evento que arranca en Diciembre, y en Enero publica muchísimos one-shots, miniseries y hasta una serie vinculadas a esta saga.

Lo más bizarro es una revista llamada King in Black: Planet of the Symbiotes, cuyo primer número se van a llenar con crossovers que ya estaban escritos y dibujados para aparecer en series que fueron canceladas. Por un lado, una historieta de Clay McLeod Chapman y Guiu Vilanova que estaba pensada para la serie Scream: Curse of Carnage, y por el otro una de Frank Tieri y Danilo Beyruth que se pensó para conectar a la serie Ravencroft (también eliminada del cronograma de Marvel) con la saga King in Black. Era eso, o tirar a la basura el material…

Y entre las miniseries que conectan con King in Black, la más atractiva es la que nos trae de regreso a los Thunderbolts: tres numeritos (que si venden bien serán varios más) con un nuevo concepto, una nueva formación y un equipo creativo integrado por Matthew Rosenberg y el capo cordobés Juan Ferreyra. Esta vez al equipo lo organiza el intendente de New York, el maestro Wilson Fisk, más conocido como Kingpin, para proteger a la ciudad de la invasión de los symbiotes. Las filas de los Thunderbolts están compuestas por Rhino, Taskmaster, Mr. Fear, Star y Batroc the Leaper, entre otros villanos y antihéroes de segunda línea.

El nº1 de la mini de Thunderbolts también está previsto para Enero.