Vuelven los Young Animals

DC confirma para Julio el regreso de Young Animal, el sello de impronta vanguardista y experimental capitaneado por Gerard Way, el cantante de My Chemical Romance.

Way estará una vez más como guionista de la Doom Patrol, esta vez con Jeremy Lambert compartiendo esas tareas, y nada menos que seis dibujantes, entre los que se destacan Doc Shaner, Becky Cloonan y Nick Pitarra. No se sabe cuántos números compondrán el arco (titulado “Weight of the Worlds”) pero la gran incógnita es si esta vez lograrán sostener una periodicidad coherente.

Uno de los títulos nuevos (también previsto para debutar en Julio) se llama Collapser y tiene como co-guionista a Mikey Way, hermano menor de Gerard y bajista de My Chemical Romance. Mikey colaborará en los guiones con Shaun Simon y el dibujante será Ilias Kyriazis. El protagonista es un DJ que de pronto recibe unos poderes alucinantes… y aprenderá por las malas el precio que deberá pagar por ellos al enfretarse a problemas sentimentales, de salud mental y de las típicas responsabilidades de un superhéroe.

Y la otra novedad es Far Sector (todavía sin fecha de lanzamiento confirmada), una serie de ciencia-ficción y rosca política en la que veremos a una utopía convertirse en distopía. Se trata del primer comic creado por la escritora de fantasía y ciencia-ficción N.K. Jemisin, que tendrá como dibujante a Jamal Campbell. La protagonista es Jo Mullein, una Green Lantern que hace su primera aparición en esta serie.

Atenti cuando salgan los TPBs…