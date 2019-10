Vuelven Quantum & Woody

Una vez más, Valiant apuesta por Quantum & Woody, la comedia superheroica surgida en 1997, cuando la editorial había sido absorbida por la compañía Acclaim.

La nueva serie llegará para armar kilombo en el Universo Valiant a principios de 2020, de la mano del guionista Chris Hastings (The Unbelievable Gwenpool) y el dibujante Ryan Browne (Curse Words). La serie anterior (de 2014) terminaba con los personajes prófugos de la Justicia. La nueva serie retoma desde ese punto, con la reputación heroica de la dupla sumamente deteriorada y el duo en la busca ya casi desesperada de alguna aventura o misión que les permita recuperar algo del prestigio perdido. No va a ser fácil, obvio. No por nada son conocidos como “el peor dúo superheroico del mundo”.

Dice Hastings: “Esto no es exactamente un reboot, pero tampoco vamos a estar prisioneros de la continuidad. Me parece que, a medida que más autores meten mano en los mitos de Quantum & Woody, está perfecto que el que viene después -en este caso, yo- ignore algunos puntos específicos de las historias previas, siempre y cuando conserve la onda, y los lineamientos generales que definen a los personajes y a su mundo”.

Si todavía no sos fan de Quantum & Woody, el 2020 te ofrece una hermosa posibilidad de revancha.