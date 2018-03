En Agosto el mundo va a ser un lugar más justo, porque los Fantastic Four volverán a protagonizar su propia serie mensual. Ya desde el nº1 de Marvel Legacy habíamos visto “la puntita” de que Reed y Sue estaban vivos, y tuvimos secuencias narradas por Valeria y Franklin Richards, todos ellos habitando otra realidad, otra dimensión u otro universo. Y por supuesto desde que se lanzó Marvel 2-In-One, con Ben y Johnn como protagonistas, el tema del inminente regreso de la Primera Familia al Universo Marvel se terminó de instalar.

En Agosto, entonces, tendremos la nueva serie en las bateas, con la formación clásica y un equipo creativo sumamente atractivo: Dan Slott como guionista y Sara Pichelli como dibujante, aunqueno hace falta ser Reed Richards para deducir que la talentosa italiana no se va a quedar más de tres o cuatro números seguidos.

Otro dato interesante es que la aparición de la nueva serie de Fantastic Four no afectará la publicación de Marvel 2-In-One, que sigue adelante de la mano de un inspiradísimo Chip Zdarsky.

Y mientras los fans de Fantastic Fou descorchamos un champagne, los fans de los Inhumans guardan un minuto de silencio. Después de varios años de inflar esa franquicia con series, miniseries y eventos con chotocientos crossovers y tie-ins, parece que Marvel le bajó el pulgar a los muchachos de Attilan. En Julio arranca una miniserie titulada “Death of the Inhumans”, de la que por ahora no se sabe demasiado. Pero está confirmado el equipo creativo, con Donny Cates como guionista, el maestro argento Ariel Olivetti como dibujante y portadas del ídolo canadiense Kaare Andrews.

Es obvio que en algún momento Black Bolt y su familia van a volver, pero por ahora desaparecen todas las series vinculadas a los Inhumans del listado de publicaciones de la Casa de las Ideas.