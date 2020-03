WildCATs al freezer

Según el maestro Warren Ellis, su proyecto de relanzar a los WildCATs en una nueva serie dibujada por Ramón Villalobos está cancelado. El guionista dice que «al final Villalobos no lo quería dibujar» y no hubo suerte a la hora de buscarle un reemplazante.

Villalobos salió al cruce de esta versión, aclarando que -si bien él estaba muy atrasado con los dibujos- no consideraba cancelado el proyecto y estaba tratando de ponerle todo. «No es cierto que yo no quisiera dibujar el comic -tuiteó- y definitivamente eso no es lo que les dije a mis coordinadores, ni a Warren, ni a nadie más. Lo que tengo hecho es uno de los trabajos de los que más orgulloso estoy. El tema es que me llevó demasiado tiempo. Todavía no tengo muy claro cuál es la situación actual del proyecto, pero esto supongo que esto lo clarifica un poco».

La última vez que Ellis había hecho mención al proyecto y sus demoras había sido en Agosto de 2019, cuando reveló que tenía entregados dos guiones completos, pedazos de otros episodios y un tratamiento detallado y extenso para seis números.

Por el lado de DC también, la última comunicación oficial fue en Agosto, cuando Jim Lee afirmó que ni bien se solucionaran los problemas con las entregas de los dibujantes, se anunciaría la nueva fecha de lanzamiento para la serie.

Lo concreto es que, en el futuro cercano, la nueva serie de WildCATs no va a salir, y las probabilidades de que lo vuelvan a enganchar a Ellis para una movida así han bajado sustancialmente.