X-celente noticia

A principios de este milenio, durante aquella profunda y fascinante renovación que se vivió en Marvel, uno de los títulos más aplaudidos por la crítica (y un poco ninguneado por los fans) fue X-Force, luego X-Statix, a cargo de la gran dupla integrada por Peter Milligan y Mike Allred. Tras una etapa bastante extensa, generosa en ideas transgresoras y dibujada a un gran nivel, X-Statix desapareció durante muchos años y emergió una vez más en 2019 para un episodio unitario, el Giant-Sized X-Statix.

Aquella aventura ya daba pistas de un inminente regreso de la serie en forma más o menos regular, pero después vino la pandemia, y la nueva iteración de X-Statix brilló por su ausencia en 2020 y 2021. Ahora, Marvel confirma el regreso de Milligan y Allred al esquema de publicación mensual con una nueva serie llamada The X-Cellent, cuyo nº1 se publicará en Febrero.

La nueva revista combina a personajes de la formación clásica que no murieron o volvieron del Más Allá (Doop, Mister Sensitive, Vivisecto, Zeitgeist) con nuevos mutantes como Katie Sawyer (hija de U-Go Girl, que ya debutó en el one-shot de 2019), The A (hijo de Anarchist), Phatty (hija de Phat), Hurt John, Mirror Girl y Uno. Los personajes van a estar divididos en dos grupos rivales (The X-Cellent y X-Statix) y ese choque va a ser clave para la dinámica de la nueva serie.

A esperarla con ansias.