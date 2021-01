Zdarsky y Ferry, una sombra

¿Qué hubiera pasado si Peter Parker se hubiera convertido en Venom? ¿Y si nunca se hubiera separado del simbionte? Las respuestas las vamos a tener en Abril, cuando Marvel publique el primero de los cuatro episodios que componen Spider-Man: Spider’s Shadow, una especie de What If…? escrito nada menos que por Chip Zdarsky (que ya no necesita demostrar nada en materia de comics de Spider-Man) y dibujado por el glorioso catalán Pasqual Ferry. El color estará a cargo de Matt Hollingsworth y las portadas son de Phil Noto.

Dice Ferry: «Desde que empecé a trabajar en Marvel hace muchos años siempre he soñado con dibujar a Spider-Man. Estuve cerca un par de veces pero el Dios del Trueno y Iron Man se cruzaron en el último momento – pero los disfruté mucho también. Así que cuando me ofrecieron la oportunidad de dibujar esta miniserie, podéis imaginar mi felicidad. Además, siempre he querido experimentar con el traje negro de Secret Wars y la guinda del pastel fue poder hacer eso en forma de ‘What If?’ situada al inicio de aquel viaje. El guion de Chip es realmente impactante y sorprendente, una delicia para un fan del personaje como yo, y estoy seguro de que atrapará a los lectores tanto como a mí mientras dibujo».

A esperar con ansias el TPB.