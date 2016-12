20 años de Vertigo (final)

No Pudo Ser

Por suerte nos pasa poco, pero esta vez nos pasó: se nos ocurrió una idea tan ambiciosa que no la pudimos bancar.

A principios de 2013, cuando Vertigo estaba por cumplir 20 años, nos embarcamos en el repaso de las series más importantes que habían pasado desde 1993 por el mejor subsello que alguna vez tuvo DC Comics. Pensamos que en tres años íbamos a clavar 36 entregas y que con eso estaba todo cubierto. No fue así. Para fines de 2015 estábamos en la entrega nº29 y era obvio que faltaban no menos de 10 ó 15 entregas para terminar.

Ahora, fines de 2016, vamos por la entrega nº39 y sigue faltando un montón. Pero vamos a cortar acá. Un poco por cansancio, un poco porque las notas ya no tienen la repercusión que tuvieron en un principio y un poco porque casi todas las series que nos falta repasar tienen un peso específico propio: no necesitan entrar bajo el paraguas de “20 años de Vertigo” para ameritar una nota.

¿Llegarán alguna vez esas notas? Es probable, pero por ahora no hay fecha. Entre las cinco o seis más importantes de las que quedaron en el tintero está American Vampire, de la que ya hablamos en un Maldito Mainstream, así que esa nota la damos por hecha. Faltarían notas sobre The Dreaming (el más complejo de los muchos spin-offs de The Sandman), Books of Magic (también vinculada, aunque menos, al mundo de Morpheus), Sandman Mystery Theatre y obviamente Hellblazer. Hellblazer fue una colección tan extensa, tan señera, tan fundacional, que se merece no una nota, sino una serie de notas que repasen etapa por etapa de ese maravilloso título, que existío mucho antes de que existiera Vertigo. No está para nada descartado que en un futuro cercano le dediquemos al querido John Constantine el espacio que se merece, acá en la Online.

También nos habría gustado publicar alguna nota sobre las grandes antologías que nos dio Vertigo (obviamente con Flinch a la cabeza), o hacer un repaso por las novelas gráficas originales, en las que hubo espacio para que un montón de autores increíbles pelaran experimentos geniales. Y después nos quedaron afuera algunas series menores, pero con onda, o con algo interesante para explorar: Kid Eternity, Outlaw Nation, Codename: Knockout, Crossing Midnight… un montón. Y millones de miniseries y one-shots, también.

Pero bueno, no pudo ser. A veces las cosas no salen como las planificamos y es mejor clavar el freno y concentrar la energía en otra cosa. Nos quedan para quienes las quieran leer o releer 38 notas que cubren un porcentaje más que razonable de las grandes series que nos obsequió Vertigo entre 1993 y 2013.

La idea para 2017 es no encarar ninguna mega-nota infinita, pero quién sabe… como ya dije, a veces las cosas no salen como uno las planifica. Y si no, preguntémosle a Karen Berger si cuando se fue de Vertigo pensó que DC iba a tardar tan poco en chocar la Ferrari…