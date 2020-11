20th Century Boys (parte 2)

A medida que Monster entraba en su última etapa, Naoki Urasawa comenzó en simultáneo con la producción de su manga más ambicioso hasta la fecha, y en el que volcó sus influencias más directas y sus herencias menos obvias. Un manga que lo terminó de consolidar como un autor multifacético, capaz de combinar en una misma historia elementos de ciencia-ficción, retro futurismo, espionaje y una emotiva saga sobre la amistad y los vínculos afectivos.

Un misterio anclado en la infancia

Kenji dedica su vida a trabajar en un supermercadito, a cuidar de su pequeña sobrina, y no mucho más. Su vida es bastante rutinaria y atrás quedaron los sueños de salvar el mundo con los que tanto jugaba cuando era chico. Y en esa ciudad enrarecida, existe un culto que solo responde a las órdenes de una misteriosa persona llamada Amigo. Se trata de un referente espiritual del que poco se sabe, pero que cuenta con un apoyo cada vez más grande, que podría incluso permitirle tomar el control de la realidad de ese país. Y eso que sólo parece el paisaje de fondo, inesperadamente golpea a Kenji en la cara. En el funeral de un amigo de la infancia, él se reúne con otros de esos chicos que ahora ya son adultos. Poco a poco, comienzan a barajar la posibilidad de que detrás de esa muerte, haya un plan mayor que tenga un punto de conexión con Amigo. De ese modo, descubren que Amigo podría estar llevando a la realidad un juego de la infancia, que consistía en destruir el mundo tal cual lo conocen. Para Kenji y sus amigos la verdad es obvia: ese tal Amigo es en realidad alguien que durante su niñez, formó parte de su grupo. A partir de ese momento, esos adultos que no cuentan con ningún tipo de preparación en la tarea de salvar el mundo, deberán emplearse a fondo para descubrir qué se esconde detrás de un misterio que podría tener su origen en sus infancias.

A medida que la historia avanza a lo largo de los 24 tomos que la integran (22 dedicados a 20th Century Boys, y dos más a modo de epílogo titulados 21st Century Boys), Urasawa plantea una historia que se despliega como un mapa casi infinito, y que se desarrolla a lo largo de tres líneas temporales en las cuales pasado, presente y futuro mantiene un diálogo constante. De ese modo, Urasawa orquesta un relato complejo pero no confuso, en el que los secretos del pasado no dejan de repercutir en el presente y condicionar el futuro, cuando los personajes descubren que los sucesos de la niñez, de golpe se convierten en alarmas de un oscuro futuro inminente.

El toque Urasawa

Urasawa entiende de personajes gancheros. Alcanzan muy pocas páginas para entusiasmarse con sus héroes, heroínas, villanos y villanas. Más allá de sus atractivos diseños, Naoki no necesita demasiadas viñetas para presentar a sus protagonistas y lograr la empatía, y de ese modo, sumerge a los lectores rápidamente en la historia. Y en 20th Century Boys, eso funciona a la perfección. Fiel a la herencia Hitchcockiana que ya demostró en Monster, Kenji es un protagonista en el que no cuesta nada encontrarse. Su vida es muy normal hasta que repentinamente, se encuentra envuelto en un complot que lo excede por mucho, pero al que deberá enfrentarse sí o sí. Se trata de estar a la altura de las circunstancias, y apelar a esos conocimientos triviales que de golpe, pueden esconder la llave del éxito.

La historia avanza y de a poco, Kenji da paso a un gigantesco mapa de carismáticos personajes, a los que resulta un desafío seguirles el paso (motivo por el que este manga pide ser leído de corrido, sin espaciar demasiado la lectura de sus episodios).

Por otra parte, el manga es una fusión de los muchos estilos del autor. Ante todo, la cáscara de la historia es una mezcla de ciencia-ficción y relato conspirativo, a los que agrega la inminencia de un apocalipsis orquestado por una mano humana, y con la inclusión de elementos que coquetean con el género de monstruos y mechas. Pero más allá de sus infinitas vueltas de tuerca, de esas líneas temporales que se entrelazan y de héroes que desaparecen del mapa y dejan a las nuevas generaciones la tarea de derrotar el mal, 20th Century Boys tiene que ver con la amistad.

Durante toda la historia, el verdadero motor de la trama es el del vínculo afectivo que agrupa a estos personajes, a ese amor que los une desde la infancia y el temor que significa el saber que una traición puede venir desde adentro. Urasawa construye las relaciones familiares de manera muy puntillosa, con énfasis en aspectos cotidianos con los que resulta fácil empatizar porque de una u otra manera, ¿quién no soñó de chico con salvar el mundo? Entonces el manga despliega esa idea sobre el terror que significan el obsesionarse con cómo los sueños de la niñez pueden convertirse en las pesadillas de la adultez.

Es evidente que 20th Century Boys es la obra más personal de Urasawa. Desde el amor por la música, los guiños constantes al glam y obviamente a T-Rex, esa romántica idea sobre cómo la música puede salvar (o condenar) al mundo, y la obsesión por los personajes comunes y corrientes que desarrollan durante la aventura un instinto que parecía dormido (es llamativo cómo, a medida que las obras de Urasawa avanzan, sus personajes son cada vez menos aptos para los desafíos a los que terminan por enfrentarse). Y es absurdo discutir si esta es o no la mejor puerta para meterse en un universo tan complejo como el de Urasawa, aunque sí pueda resultar intimidante enfrentarse a una historia que -en tan pocos volúmenes- logra desarrollar tantas ideas y argumentos (varios de los sub-plots de la trama, bien podrían ser mangas independientes). Acá la discusión no pasa por exclamar si 20th Century Boys es o no la obra maestra de este autor, sino que pasa por celebrar la segunda llegada de Urasawa al mercado editorial argentino. Y eso no sólo es importante por lo que significa Urasawa en sí mismo, sino también porque marca una madurez del sector con respecto a qué tipo de obras buscamos como lectores.