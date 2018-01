25 años de Cazador (parte 3)

La independencia: resistiendo con aguante

La actualidad en comic de Cazador parece un reencuentro con sus primeros orígenes en fanzine. Editado por los propios Lucas y Ramírez, Cazador sagas – Viajes inesperados es un libro que recopila los números 16, 17 y 26 de la revista, con páginas restauradas y algunos agregados. La venta está limitada exclusivamente a los eventos a los que asiste Lucas o a través del sitio de Facebook de Cazador.

Pero después de 25 años de historia, la leyenda del Cazador ya excede con holgura sus apariciones en historieta y las publicaciones. Es así como en 2016, los directores Marcelo Leguiza y Georgina Zanardi unen sus esfuerzos para realizar una película del personaje. Con guión y supervisión general de Lucas y Ramírez, la producción se lleva adelante de forma independiente, financiada únicamente con el esfuerzo de las productoras involucradas (Mutazion y Mondo Lila) y el aporte del público a través de campañas de crowdfunding, fiestas y compras de diversos productos. La idea detrás de esto, en palabras de los propios realizadores, es “no tener que adaptarnos a cambios en el personaje y su universo de parte de productores que no entienden el personaje, lo que haría que pierda su esencia. Esos fueron los motivos que frustraron intentos anteriores de películas o cortos”. El elenco está compuesto, entre otros, por Luis María Montanari (más conocido como “La Masa” de 100% Lucha) como el Cazador, Germán Baudino como Melkor y Pablo Pinto como Hunter.

El rodaje ya está finalizado y ahora se encuentra en el largo proceso de edición y post-producción que demanda cualquier proyecto realizado a pulmón. Por el momento no hay fecha de estreno; solo han trascendido unas pocas imágenes, un tráiler exhibido el año pasado durante la San Luis Comic-Con y un breve teaser que acompañó la campaña en la plataforma idea.me (https://youtu.be/cLkGS1xVZ5Q).

El fenómeno: El Caza nunca muere

Tratar de explicar la repercusión y la permanencia del personaje durante estos veinticinco años es una tarea que demandaría, sin dudas, un largo estudio de distintos factores, pero vamos a aventurarnos aquí a deslizar algunas ideas. Como fenómeno historietístico de la década del ’90, Cazador es único en su especie; ningún otro personaje surgido del under alcanzó extremos de popularidad que lo lleven a remeras, tatuajes, parches, banderas de fútbol (de Racing, obviamente) y merchandising diverso. Por otra parte, el motivo del éxito podríamos buscarlo no solo en lo impactante de los dibujos, y en la transgresión que –aun para esa época- suponían sus historias, sino también como lugar de resistencia y reacción, aunque más no fuera de forma elemental, a la autoridad de la época. Entreverado en el festín de gore y puteadas, Cazador también representó, con sus continuas parodias y ataques a políticos, farándula e íconos de la cultura mainstream, un grado básico de denuncia a los poderes de turno, en una época de fuerte retroceso de las clases populares, que permitió una conexión rápida con un amplio grupo de lectores, en su mayoría jóvenes.

En la actualidad, es ese mismo público el que lo sigue venerando, y más que evocar el recuerdo del personaje, añora el recuerdo de su lectura como acto secreto, envuelto en el regocijo del que realiza algo prohibido, compartido en código con un grupo reducido. Prueba de ello son las ediciones de los últimos diez años, compuestas en su mayoría por material de aquella época. Sin embargo, el interrogante que flota en el aire es de qué manera interpelaría el Cazador a un lector joven de hoy. Cómo se plantaría un personaje absurdamente violento, misógino, con una facilidad para el insulto y la agresión que ya no sorprenden, frente a una realidad social y política más compleja que la que lo vio nacer. Tal vez la película –la primera historia con guión original que podremos apreciar en mucho tiempo- arriesgue algunas respuestas.

Mientras tanto, el Cazador va a seguir agazapado en las sombras, para poner en palabras y dibujos nuestro costado más oscuro. Y ya me preparo –cuando se entere de que escribí todo esto sobre él- para que me encuentre y me surta un lindo reparto de golpes y puteadas.