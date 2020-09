50 años de Vampirella (parte 12)

En la entrega anterior nos quedó por mencionar los varios team-ups de Vampirella con Witchblade, y otras heroínas (y héroes) de Top Cow, el sello de Marc Silvestri, además de un especial de Halloween de 2004. Respecto a los team-ups, entre 2003 y 2005 se publicaron anualmente tres team-ups de Vampirella con Witchblade titulados, respectivamente: “Vampirella/ Witchblade”, “Vampirella/ Witchblade: Union of the damned”, y “Vampirella/ Witchblade: Feast”, luego recopilados en un TPB de 2006 titulado “The Vampirella/ Witchblade Trilogy”. También en 2003 salieron “The Darkness/ Vampirella”, y “Magdalena/ Vampirella”, y finalmente, para cerrar la temporada de team- ups con Top Cow, se llegó a ver un especial de “Tomb Raider/ Magdalena/ Witchblade/ Vampirella”, de 2005.

También, y para no perder la costumbre de reimprimir material de Warren, desde 2004 también se publicaron cuatro volúmenes que recopilaban las primeras cuarenta y tantas historias de Vampirella publicadas por Warren, bajo el título de “Vampirella Crimson Chronicles”. Posteriormente saldría un volumen que recopilaría casi todo lo aparecido en esos cuatro, titulado “Vampirella Crimson Chronicles Maximum”.

Para ésta época se hacía cada vez más difícil como lector conseguir cosas nuevas de Vampirella, que salían de forma muy irregular al no existir un comic mensual. Estaba el magazine, que de todos modos daba la impresión que no iba a durar mucho más, y de hecho no pasó del número 10. Pero entonces Harris anuncia la pronta salida de una nueva miniserie que sería parte de una trilogía de miniseries, y que luego podría dar paso a una nueva serie mensual, y el comienzo de una nueva era de Vampirella. Grandes promesas…. que lamentablemente no cumplieron. De las mini-series prometidas, solo publicaron la primera, y un preview de la segunda. La primera mini-serie se tituló “Vampirella: Revelations”, y trata sobre revelar (nuevamente) el origen verdadero de Vampirella, explicando por qué existen tantos orígenes distintos. Para escribirla, contrataron nada menos que a Mike Carey, guionista de “Lucifer”, y “The Unwritten”, dos éxitos del sello Vertigo. Gran escritor, y sus guiones para esta miniserie de Vampirella fueron… buenos, digamos. Prolijos, bien armados. A esta altura, Vampirella ya tiene más orígenes que Donna Troy, y resulta un personaje bastante difícil de abordar, sobre todo si la idea es, precisamente, volver a contar su origen. En fin… El dibujo a lápiz corre a cargo de Mike Lilly, un dibujante que venía de trabajar esporádicamente en varios títulos de Batman, y tanto su estilo como su narrativa secuencial le aportaron a la miniserie una combinación de dinamismo, oscuridad y salvajismo que se adaptaron perfectamente al tono de la historia, y a Vampirella como personaje. No es que fuera ilustrativamente el mejor dibujante que haya trabajado en Vampirella, pero sin duda su estilo era ideal para la Vampirella de Harris, y hubiera sido fantástico verlo dibujar una serie mensual. Pero Harris en este período era muy irregular, los fans ya lo sabíamos, y nos estábamos cansando. Las tintas corrieron a cargo de los veteranos Bob Almond, y Joe Rubinstein, mientras que las portadas fueron realizadas por el siempre increíble Joe Jusko.

Algo que no puedo dejar de enfatizar es la irregularidad de Harris en esta época. Sin duda estaban atravesando una crisis importante, y eso generó broncas y confusiones varias. De hecho, y para que no queden dudas, mientras el nº 0 de Revelations se publicó en Julio de 2005, el nº 2 salió en recién en Noviembre, y los dos números restantes se vieron en Enero y Febrero de 2006, respectivamente. Es decir, una diferencia de cinco meses entre los dos primeros, dos meses más para el tercero, y uno más para el cuarto. Con este panorama, la idea de una serie mensual, parecía cada vez más lejana.

De “Vampirella Revelations” se publicaron cuatro números (del 0 al 3), que corresponden a la primera miniserie, que fue lo único que se llegó a completar. Hubo un número de preview para una segunda miniserie que iba a ser escrita por Christopher Priest, y ahí quedó parado el proyecto. Por alguna razón interna, Harris decidió no continuar con la idea de Revelations, y lo único que quedó fue lo que hizo Mike Carey, y la promesa no cumplida de todo lo demás. Una lástima, porque todo parecía muy prometedor. Hay un TPB de Vampirella Revelations, y además también se encuentra reimpreso en “Vampirella Masters Series Volume 8: Mike Carey with Joshua Hale Fialkov”. Lo de Fialkov viene después, ya llegaré a eso.

Lo más destacable de 2006, fueron un nuevo especial de Halloween, y dos especiales centrados en artistas de Vampirella: “Vampirella Intimate Visions: Amanda Conner”, y “Vampirella Intimate Visions: Joe Jusko”. Ambos especiales de Intimate Visons son lindos, con entrevistas y dibujos de los artistas, pero no dejan de ser relleno desde el punto de vista de quienes querían leer historias nuevas.

Además de esos epeciales, 2006 se completa también con varios TPBs centrados en Vampirella, Pantha, y material antiguo de Warren y Harris. Más de lo mismo. Harto de Harris a esta altura.