50 años de Vampirella (parte 13)

Llega 2007 y se abre el año con polémica: en una convención de Horror y Fantasía, el editor en jefe de la revista Fangoria anuncia que acaban de hacerse con los derechos para empezar a publicar Vampirella… algo que fue desmentido por Harris, de la mano de su entonces editor en jefe, Bon Alimagno.

Como sea, pasada la falsa alarma, Harris ataca el nuevo año con una serie nueva de Vampirella, esta vez cuatrimestral, y titulada, obviamente, “Vampirella Quarterly”. El primer número sale en Primavera de 2007 (nuestro otoño, digamos), y cada número va saliendo más o menos a tiempo, respetando bastante la periodicidad. Salieron tres números en 2007 y cuatro en 2008, de los cuales uno es un especial Halloween que salió entre Octubre y Noviembre de 2008, lo que da un total de siete números publicados a lo largo de dos años.

El guionista de la mayoría de ellos, a excepción del especial Halloween, fue Joshua Hale Fialkov, y básicamente su aporte se reduce a dos arcos de tres números cada uno. Cada número de “Vampirella Quarterly” contenía 64 páginas, de las cuales solo 16 estaban destinadas a la historia escrita por Fialkov, mientras que el resto correspondía a reediciones coloreadas de historias clásicas de Warren, que no tenían ningún otro interés más que el hecho de apreciar lo bien que quedaban con ese coloreado moderno tan lindo. Hermoso de ver, pero no deja de ser más relleno.

Sobre el contenido nuevo que se presentaba en Quarterly, Fialkov realizó dos arcos, como ya dije antes, y el primero de ellos, titulado “Vengeance of Vampirella” (como el viejo título mensual de Harris), al día de hoy se considera un clásico moderno. Dibujado por el artista brasileño Stephen Segovia, enfrenta a Vampirella con una de sus villanas más recurrentes, The Blood Red Queen of Hearts. Este es el arco que se encuentra reimpreso en un volumen de la colección “Masters Series”.

El segundo arco, sin embargo, no impactó tanto, y quizás sea por el cambio de dibujante, que en ésta oportunidad fue Noah Salonga, quien no es malo, pero no tiene el toque tan marcadamente cheesecake de Segovia, que tanto impacto causó, y en cambio, el estilo de Salonga estaba más orientado a la acción. Teniendo en cuenta que el segundo episodio de este arco se enfoca en un culto sexual, quizás el estilo de Segovia habría sido más adecuado para el tono de la historia. Es una lástima, porque la historia se deja leer pese a no ser de lo mejor del personaje, y no deja de ser visualmente agradable. Tengo una queja con respecto a éste arco, y reconozco que es una queja muy de fan hinchapelotas que soy: ésta es precisamente la historia en la que sin razón aparente, empiezan a colorear los ojos de Vampirella, azules. Odié eso en su momento, y lo sigo odiando al día de hoy. MI Vampirella tenía ojos verdes! Uff! No me den bola. Sigamos.

Algo más que se publicó en 2008, fueron un par de one-shots: “Sword of Dracula Vampirella”, y “Secrets of Vampirella”. Lo primero, vale la pena contar un poco de que se trata, lo segundo fue más relleno para robar mientras se les caía alguna idea. “Sword of Dracula Vampirella” fue una suerte de team-up o crossover entre Vampirella, y una versión de Dracula publicada por Image entre 2003 y 2004, escrita por Jason Henderson y dibujada por Greg Scott. Este mismo equipo creativo hace luego el team-up con Vampirella, en el que ella se une a los cazavampiros que persiguen a esta versión de Dracula. Muy lindo, realmente entretenido, un muy buen one-shot.

2009 fue otro año lleno de TPBs, hasta el último cuatrimestre que es cuando se publica “Vampirella: Second Coming”, escrita por Phil Hester, y dibujada por Daniel Sampere y Al Rio. La historia era bastante original, y planteaba un enfoque totalmente nuevo para Vampirella. La propuesta consistía en que Vampirella es un ícono cultural que inspira e infecta a varias mujeres dentro de un mundo distópico, para liberarse y revelarse al sistema, a la vez que descubren que Vampirella no solo es de hecho, real, y asumen la misión de buscarla y resucitarla para unirla a la causa que las llevó a adoptar la ideología y símbolos de Vampirella. Muy linda y progresistala propuesta, que Harris pretendía presentar como “la nueva versión de Vampirella”. Pero finalizada la miniserie en su cuarto número, no tuvo continuación, por lo que todo quedó como un experimento aislado más interesante por lo diferente que era a todo lo demás realizado con el personaje, que por el verdadero potencial que podría haber tenido para un replanteo duradero.

Todo esto coincidió con las celebraciones por el 40º aniversario de Vampirella, que motivó a Harris a enfocarse en los lanzamientos especiales en lugar de las historias. Todo tipo de merchandising, un poster nuevo de Joe Jusko, una versión relanzada del mítico Door Poster de José Gonzalez, un box-set con TPBs, y varias cosas más, no muy inspiradas. Yo me bajé tres wallpapers muy lindos que pusieron en el sitio. En fin. Mucho relleno, nada que se sintiera especial.

De cualquier forma, hasta acá llegó la era de Harris. Después de esto, nos enteramos de que Harris a esta altura había perdido los derechos de Vampirella, y que los mismos habían sido adquiridos por Dynamite Entertainment. Pasaron algunos meses hasta que Nick Barrucci apareció dando entrevistas por todos lados, y anunciando a Vampirella hasta en la sopa. Pero eso ya queda para la próxima nota.