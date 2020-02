50 años de Vampirella (parte 5)

Ahora me toca hablar de la que considero la etapa más floja de la historia de Vampirella: la de Tom Sniegoski. Agárrense fuerte, porque este va a ser un viaje accidentado y feo.

Me voy a sacar un peso del pecho antes de ponerme a escribir sobre las historias, los personajes, y las (des)gracias de Tom Sniegoski: casi toda esta serie (con la honrosa salvedad del último arco), está inadecuadamente coloreada. No es que el color esté mal aplicado, sino que la elección de la paleta de colores es muy convencional, y no logra darle atmósfera a las historias. Algo que resulta catastrófico para un comic al que se le intentaba dar una tonalidad más oscura que la de un comic típico de superhéroes. En cambio, al estar coloreado de esa forma, se siente casi como un comic de Spider-Man o X-Men, pero con sangre agregada, excepto que la sangre no logra tener el efecto buscado. Se ve todo muy diurno, muy brillante, muy colorido. Es CRIMINAL lo que hizo el colorista en los primeros 20 números. Listo, a otra cosa.

Tom Sniegoski, hasta entonces colaborador de Kurt Busiek en “The Dracula War”, pasa a hacerse cargo de los guiones del nuevo título mensual de Vampirella lanzado a principios de 1994, “Vengeance of Vampirella”. El nº1 de “Vengeance of Vampirella” tuvo una portada wraparound (envoltorio) dibujada por Joe Quesada y entintada por Jimmy Palmiotti (que oficiaba como un entintador muy competente en los ´90, antes de convertirse en el también competente guionista que conocieron los lectores de DC), que tuvo varias ediciones, cada una con un color de logo diferente. Especial mención merece la “blue foil edition”, una edición de la que llegaron a existir sólo 100 unidades, y que fue impresa por accidente, ya que era parte del tiraje de la edición “gold foil edition” y se habían quedado sin la pintura dorada, así que se les ocurrió reemplazarla por azul, lo que dio origen a un comic super limitado y carísimo, muy buscado por los coleccionistas más obsesivos.

“Vengeance of Vampirella” contabilizó un total de 25 números, más un especial nº0, un par de mini-comics de Wizard, y algún “ashcan”, un tipo de edición “preview” con fines promocionales, muy común en los 90s. A lo largo de la serie desfilaron varios dibujantes y equipos creativos diferentes, que variaban de un nivel dudoso, a más o menos decente, a alguno que otro muy inadecuado, para cerrar la serie con una artista que por ese entonces causó sensación. Aunque ninguno de ellos estuvo al nivel de los dibujantes de Warren.

El primer arco, titulado “Bloodshed,” abarca los números 1 al 3, y trata sobre el primer encuentro entre Vampirella y Hemorrhage, un asesino con poderes telekinéticos que suele matar a sus víctimas extrayéndoles telekinéticamente la sangre, y usarla para hacer constructs (al estilo de un Green Lantern), que había sido contratado por los pocos miembros que quedaban del Unseelie Congress…. Si, rebuscadísimo, e inadecuado, como un montón de cosas de la etapa de Sniegoski, que en mi opinión, está llena de malas ideas (como la de darle una campera a Vampirella, al estilo de los Avengers de la época), y de artistas que no lo ayudan a levantar el nivel de las historias. En el nº 2 se presenta a la “Danse Macabre” (sí, “danse”, con “s”), una especie de sociedad secreta que produce sus propios metahumanos y se dedican supuestamente a combatir amenazas sobrenaturales. Muy cliché todo, sobre todo en los ´90 el tema de la organización secreta estaba quemadísimo, pero bueh. Sigamos.

Comentario aparte: desde el comienzo de esta serie, Harris empieza a emplear modelos para producir material promocional de Vampirella, y para apariciones públicas en convenciones. La primera Vampirella oficial de Harris, fue Cathy Christian (no confundir con Claudia Christian, actriz de cine clase B de la misma época), conocida modelo que solía cosplayear a varias heroínas y bad girls. Tiempo después se uniría a Rob Liefeld para crear juntos a Avengelyne, supuestamente inspirados en la apariencia de la buena de Cathy.

El segundo arco no tiene un título unificador, parecen números intermedios, pero se presentan personajes y conceptos que después son usados en arcos posteriores, por lo que son importantes en la etapa de Sniegoski. Acá, el guionista mete ideas, personajes y conceptos inspirados en el Antiguo Testamento, como ángeles, serafines, una versión de Caín (de Caín y Abel, sí), y varios temas más que nunca me convencieron, y que en mi opinión, alejaron demasiado a Vampirella de sus raíces de Warren, a punto tal de que ya no quedaba ni rastro de la influencia de todo aquello que motivó a sus creadores originales. Lamentable todo.

Antes de pasar al siguiente arco, y más o menos a la par de la publicación de los nºs 8 al 10 de “Vengeance of Vampirella” se publicó también una mini-serie de tres partes también escrita por Tom Sniegoski, titulada “Chains of Chaos”, en la que nuestra heroína comparte cartel con The Rook, otro personaje heredado de Warren, que se vio muy poco durante la etapa de Harris, y esta fue una de esas pocas veces. La única razón por la que menciono esta mini-serie, es por puro completismo, ya que realmente la lectura de la misma, no sólo no agrega nada, sino que puede causar daño cerebral severo, por lo plano de la historia, y lo espantoso del dibujo y el color, ambos a cargo de dos señores de los que jamás volví a escuchar hablar. Se puede obviar con facilidad, y de hecho, se recomienda fuertemente obviarla.

También de esta misma época es el primer crossover inter-compañía de Vampirella, precisamente con Shadowhawk, el personaje creado por Jim Valentino para su rinconcito de Image. El crossover constó de dos partes en formato prestige, se tituló “Vampirella/Shadowhawk: Creatures of the Night” y la primera parte fue publicada por Harris, mientras que la segunda parte fue publicada por Image.

El tercer arco dura sólo dos números, y tampoco me gusta. En él se presenta otro personaje nuevo (esta serie está llena de personajes nuevos, que en su mayoría, no funcionan), una especie de entidad ectoplásmica llamada “Passion”, surgida de la psiquis de una mujer atormentada, que busca por un lado proteger a la mujer que la origina, y por el otro, luchar contra el mal. Seh, OK. A Passion la volvemos a ver más tarde en los primeros dos números del segundo título mensual de Vampirella, y luego en el último arco de “Vengeance of Vampirella”.

El origen de Vampirella que pasaría a ser canon durante esta etapa es revelado en el arco titulado “The Mystery Walk”, que se extiende a lo largo de ocho números, comenzando por los episodios 1 al 6 en los nºs 14 al 19. En esta historia, Sniegoski vuelve a traer a todos esos personajes bíblicos presentados en números anteriores, y le da una cierta coherencia a su inclusión en el canon de Vampirella, en una nueva versión de su origen que… no me gustó para nada, jajaja!

(Muy pronto, la sexta parte)