50 años de Vampirella (parte 8)

A “Vampirella Blood Lust”, la sigue “Vampirella Lives”, una miniserie de tres números escrita por Warren Ellis, junto a la dupla artística formada por Amanda Conner y Jimmy Palmiotti. La historia continúa inmediatamente después de lo ocurrido en Blood Lust, digamos, en el segundo siguiente. Además, en esta miniserie Warren Ellis retoma algunas de las idea plantadas sútilmente en la historia corta que hizo para el especial “Vampirella 25th Anniversary Special”, y las desarrolla a la par que explora lo que hace Vampirella tras volver a la vida. El final es bastante sangriento.

Cada número se publica, respectivamente, con portadas normales por Joe Quesada, Amanda Conner, Adam Hughes, J. Scott Campbell, y photo covers, modeladas por quien durante muchos años fue conocida en el fandom como “la modelo desconocida”, ya que nunca se supo su verdadero nombre. Hace no mucho se supo que su nombre de pila era “Aimee”, pero según informa el reconocido fansite “Vampilore.co.uk”, ella tenía buenas razones para mantener oculto su nombre completo, por lo que decidieron respetar sus deseos.

Posteriormente a esta miniserie se publica, primero un preview special que anticipa el one-shot de Pantha, con portada normal de Pantha, y una portada fotográfica de la misma modelo que había posado como Vampirella en las photo covers de “Vampirella Lives”, que además de apariciones en algunas convenciones (este fue su último trabajo como modelo oficial de Vampirella).

Recién entonces, sale la esperada historia de Pantha a cargo de Mark Texeira, que se lanza con tres portadas, todas por Texeira: la “A” con el logo “Vampirella vs Pantha”, y Vampirella en la portada; la “B” con el logo reacomodado para que diga “Pantha vs Vampirella”, y con Pantha en la portada; por último la “C”, con el fondo negro, el logo solo de “Pantha”, y con Pantha en el frente. Casi a la par se publicó el especial “Catwoman/Vampirella”, obra de Chuck Dixon y Jim Balent, el cual continúa de alguna forma la historia del one-shot de ”Vampirella vs Pantha”, y tiene la distinción de haberse publicado en formato prestige. Es un lindo prestige, bien escrito, divertido, sin pretensiones, y digamos que Balent dentro de todo, zafa. Pero estaba muy por debajo del nivel de los dibujantes que tenía Vampirella en esta etapa, y se nota mucho.

Si bien no había dudas de que Vampirella era la protagonista y heroína principal de Harris, era evidente que estaban haciendo un esfuerzo por popularizar a Pantha, un personaje secundario que venía de los años de Warren. Pantha no había tenido mucha presencia hasta entonces en la era-Harris, salvo por una brevísima aparición en “Death and Destruction”, tal vez a modo más bien promocional, ya que su participación en ese arco fue muy efímera.

Luego vendría un TPB titulado “Pantha: Haunted Passion”, y un flip-book, “Vampirella: Dracula and Pantha Showcase”, con previews a historias nuevas escritas por Warren Ellis (acompañado por Mark Beachum), Alan Moore (junto a Gary Frank), y James Robinson (junto a David Mack). ¡Qué época de Vampirella! Parece mentira que todo esto siguiera después de Sniegoski. Los tres equipos creativos mencionados realizaron cada uno de ellos una historia para el especial prestige “Vampirella/Dracula: The Centennial “, en conmemoración de los cien años de Drácula, ya que la edición original de la novela escrita por Bram Stoker fue publicada en 1897.

La primera historia, por Warren Ellis y Mark Beachum, es la que más me gusta de las tres, pero curiosamente, no contiene ninguna aparición de Drácula. Visualmente, el arte de Beachum impacta mucho, y resalta la ambientación de crime noir y fantasía oscura que envuelve a la primera historia. Luego siguen Alan Moore, acompañado de Gary Frank y Cam Smith. Sin duda, un homenaje clarísimo tanto al personaje como a la obra clásica de Stoker, que recrea en tiempos modernos el suplicio vivido por Jonathan Harker en el original. Moore transmite la sensación de que Dracula es de alguna forma invencible e inevitable, ya que siempre encuentra a una víctima que caiga en las trampas conocidas, para perpetuar a través de las eras un círculo, que nunca se cierra. El dibujo es moderno y clásico al mismo tiempo, y está mucho más cargado de sombras de lo que Gary Frank suele realizar.

Por último, James Robinson, junto con el bocetista David Mack, y el dibujante Rick Mays (aunque los bocetos de David Mack se pierden por completo debajo de los dibujos de Mays, digamos), nos ofrecen un episodio en mi opinión, muy flojo en comparación con los otros, en el que el homenaje está muy forzado, como si la página te gritara “ESTA ES UNA HISTORIA HOMENAJE, NO ES NECESARIO QUE SEA BUENA!”. Básicamente me dejó esa sensación. Pero bueh… Archie Goodwin se sienta a conversar con Bram Stoker, y le habla de cómo Vampirella se inspiró en parte en Dracula, así como todo el mito del vampiro moderno de alguna forma se inspiró en la creación de Stoker, a la par de que Drácula y Vampirella se enfrentan física y filosóficamente en otro plano existencial. Así contada, la idea parece interesante…. pero el dibujo de Mays, aunque en general no es malo, resulta inadecuado, y la historia pierde fuerza por eso. Si toda la faz gráfica hubiese quedado en manos de David Mack, otra habría sido la sensación.