¿Les suena Vera Brosgol? Seguro que no, porque se dedica a la animación, haciendo storyboards y concept art. Pero esta persona, poco conocida en el mundo de las viñetas, concibió la obra que hoy nos compete: Anya’s Ghost (El fantasma de Anya), publicada en 2011.

A lo largo de doscientas y pico de páginas, Brosgol nos cuenta una trama bastante sencilla pero a su vez encantadora. Aquí conocemos a Annushka Borzakovskaya, una chica inmigrante rusa que vive con su madre y hermano menor Sasha, en Estados Unidos. A Annushka le decimos Anya. Todos le dicen Anya. Es un nombre más amigable para la lengua anglosajona. Hace más fácil que nuestra joven protagonista encaje en la escuela, no sea víctima de burlas y pueda relacionarse mejor con el resto, aunque su única amiga sea una joven llamada Siobhan.

Hasta acá vamos tranqui, una típica historia de adolescente en una etapa de mierda llamada escuela. El primer giro en la trama, apenas arrancando, es cuando Anya, harta de todo y saturada hasta el cuello, decide desviarse y pasar por un bosque. Tanta mala leche va a tener que cae en un pozo… apenas se lastima la mano en la caída, pero es un pozo lo suficientemente profundo como para que no pueda salir sola, a menos que la ayuden. Y como compañía en el pozo, va a tener a un simpático esqueleto humano, del que saldrá una fantasma muy simpática llamada Emily.

¿Qué mayor estímulo podemos tener al caer a un pozo, que un fantasma que nos cuenta que cuando estaba viva, murió de deshidratación porque nadie la encontró? Y, ponele que, excepto que alguien te encuentre, tu vida apesta. La cuestión es que este pequeño conflicto se resuelve rápido. Anya logra salir. Emily no puede andar merodeando por ahí (razón por la que no ayudó a Anya para conseguir ayuda), porque está ligada a sus huesos. No puede alejarse mucho de ellos.

Imaginate la sorpresa cuando Anya esté en su casa y se encuentre con Emily. Al parecer, sin querer, Anya guardó un pequeño huesito en su mochila, que habilitó a Emily a “escapar” del pozo, digamos. Ahora tenés en tu cuarto a un fantasma simpático que te cuenta su trágico pasado, que te ayuda en la escuela y que puede espiar por vos. ¿Qué más querés?

Hasta acá llego contando la trama, lo más simple y lo menos detallada posible para no restarle sorpresa. Pero les cuento que hay un par de giros interesantes en la trama, y aunque sean más de 200 páginas… tranquilamente pueden leerla en media hora. Es increíble lo ligera que es esta obra, lo poco cargada y lo sencillo y relajado de sus dibujos. De hecho, anoche decidí releer la obra (que me tomó 45 minutos mientras pelotudeaba en Facebook), y por eso hoy la estoy reseñando.

Artísticamente, Vera Brosgol nos presenta una obra suave en blanco y negro, pero en lugar de tonos de grises, tenemos una paleta que recorre toda la gama del violeta. Violeta, violetita, lila, lila grisáceo, gris azulado y todos esos colores que no sabemos cómo se llaman, en 120 tonos distintos. Terrible el laburo de color digital que se mandó la artista. Una narrativa impecable, muy espaciada, detallada y simple de seguir. Estilo de dibujo muy cartoon semi-funny, interesante elección que hace a la obra perfecta para ser digerida por un público de cualquier edad. Y brillante la puesta en página. Brosgol es una artista que claramente explotó perfectamente todo su conocimiento en el campo de la animación: nos dota cada viñeta con una perspectiva genial, una expresividad brutal, y fondos perfectos que no saturan jamás.

Paralelo al guión pero sin hablar de la trama, los diálogos son una maravilla. Ninguna página tiene demasiado texto; de hecho es tan limpio de texto y tiene tal armonía con el arte, que Brosgol no necesita tanto texto como necesitaría un autor menos canchero para ayudarnos a entender lo que pasa. Para nada. Brosgol la tiene clarísima y tranquilamente podría hacer la historieta muda, que mal que mal la vamos a entender igual.

Apartado y para concluir, quería comentar también las temáticas que se tocan en la trama. Son interesantes pero repletas de clichés. No es algo que nunca hayamos visto… pero como punto a destacar (aunque probablemente a alguien le parezca que resta en lugar de sumar), quiero señalar la nulidad de “conclusión” a los conflictos del día a día en la vida de Anya. ¿A qué me refiero? Hay temas con los que todos pudimos habernos identificado: Anya tiene problemas de peso y se obsesiona con la comida. Tiene problemas para relacionarse. Tiene un montón de inseguridades que intenta ocultar… pero el camino del comic es mostrártelas, no solucionarlas con una lección de vida y una moraleja al final. El conflicto es Anya con su fantasma, no lograr el peso ideal cuando termine la obra, o terminar de la mano con el chico del que se enamora. El punto del comic no es mostrarte a una Anya exitosa entre sus compañeros de escuela, ni tampoco una obra introspectiva donde el personaje madure de tal forma que logre aceptarse y termine “todo bien, yo soy así y me amo”. Y es ahí donde por un lado, me pareció raro… y por otro, me encantó. No caímos en el cliché pese a reunir mil clichés andantes. Simplemente mostramos un crecimiento del personaje, una forma nueva en la que pareciera empezar a ver las cosas a lo largo de las páginas.

Anya’s Ghost tiene muchos momentos cálidos, cotidianos. Diálogos entre madre e hija, entre hermano menor y hermana, entre el pibe al que todos le hacen bullying y la piba que no quiere que los vean juntos para que no la gasten. Y como ya dije, es una lectura rápida, descomprimida a más no poder, y disfrutable. No decae nunca el ritmo, es algo que seguramente termine siempre por leerse de corrido.

¿La recomiendo? Sin duda. Es una bocanada de aire fresco, una lectura para relajarse y apreciar a una verdadera maestra de la narrativa secuencial.