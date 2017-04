Aquaman (parte 2)

3. COMO PEZ EN EL AGUA

En 1959, soplaban aires de renovación en el comic de superhéroes y parecía que -de nuevo- había un público para este tipo de personajes. En Mayo de ese año, se publica el n°260 de Adventure Comics donde (detrás de la habitual historieta para subnormales invertebrados que protagonizaba Superboy) se relanza al no tan viejo pero ya baqueteado Aquaman. Básicamente, se trata de un nuevo origen, obra de Ramona Fradon y el guionista Robert Bernstein (de mucha producción en aquella época y creador de ¡Congorilla!): acá se contradice todo lo narrado en la More Fun n°73 y, por eso, es considerada por muchos la primera aparición del Aquaman de la Silver Age o, si prefieren, de Tierra-Uno.

El nuevo origen nos narra el apasionado fato entre Atlanna, una princesa de Atlantis, y el guardafaro yanki Tom Curry. De este amor nace Arthur, un bebé que queda al cuidado de su papá, quien pronto descubre que su hijo es anfibio y capaz de hablar con las criaturas marinas a través de una extraña telepatía. En esta nueva versión, Aquaman es (como Namor) un mutante, un cuasi-humano nacido con poderes especiales.

Y así se abre el telón para una de las etapas más fértiles en la atormentada vida de Aquaman. Bernstein y Fradon nos ofrecen el team-up con Green Arrow, el “hermano” de las flechas con truquito (AC nº267) y enseguida llega Aqualad (AC nº269), con más info sobre el pasado de Atlantis. También hay bizarreadas encantadoras como “Aquaman Meets Aquagirl” (AC nº266), una historia de misterio dibujada como los dioses por Ramona.

La editorial empieza a apostar al potencial del personaje: cuando aparece la mítica The Brave & the Bold n°28 (Mar.60), Aquaman se convierte en miembro fundador de la Justice League of America (el único de los siete que militará en el grupo durante 25 años ininterrumpidos), una serie que le permitirá codearse con los grandes íconos de la editorial y llegar a un número enorme de lectores. De hecho, ese número de Brave & the Bold era la primera vez que el personaje, con 19 años de aventuras a sus espaldas, aparecía en la portada de un comic. Como lógica consecuencia del éxito de la Justice League, DC postula al Rey de los Mares como posible protagonista de su propia revista, en los n°s 30 al 33 de Showcase (1961), pero las ventas no son las esperadas.

4. POR FIN LA SERIE PROPIA

Entonces, Aquaman sale de gira. Abandona las páginas de Adventure Comics tras el n°284 para reaparecer primero en Detective Comics (n°s 293 al 300) y luego, ya en el ‘62, en World’s Finest (n°s 125 al 139). Pero todas estas son historias cortas, muchas escritas por Jack Miller, y todas dibujadas por Ramona Fradon, o por otro eximio dibujante de esta época, el maestro Nick Cardy. Las primeras aventuras extensas de Aquaman llegan cuando el héroe recibe su propia serie regular, en Febrero de 1962. Fradon continúa con las historias cortas en World’s Finest (luego se va a romperla en Metamorpho), y Cardy es el elegido para la revista del Rey de los Mares.

La serie empieza tranqui, muy basada en los maravillosos dibujos de Cardy, abocada a explorar el doble rol de Aquaman como héroe y como monarca de Atlantis (cargo al que asciende en el n°18, de Diciembre de 1964). Lo más grosso de los primeros números es la aparición de Mera (nº11), su romance con Aquaman, y su boda, la primera en el género de los superhéroes, también en el n°18. Ese episodiio crucial marca también la despedida del anglófilo, elegante y a veces arrogante Jack Miller (quien años más tarde descollaría en Deadman) y su reemplazante será Bob Haney.

El prolífico creador de los Teen Titans se decide a dotar a Aquaman de nuevos villanos. Algunos dan pena (como Quisp), y otros (además de estar magníficamente diseñados por un inspiradísimo Nick Cardy) hacen un gran aporte a los mitos del personaje, como el Fisherman (nº24), Ocean Master (nº29), Black Manta (nº35), o Scavenger (nº37). Haney también escribe el nacimiento de Arthur Jr., hijo de la feliz pareja (n°23) y completa la Aquafamilia con el debut de Tula, más conocida como Aquagirl, en el n°33. Así, la serie adopta un tono de telenovela familiar medio pedorro, aunque mil veces mejor que esos guiones directamente absurdos que protagonizaba el personaje en sus cortos animados, dentro de la Superman/Aquaman Hour, escritos por George Kashdan allá por 1967. Sí, así como lo ves, Aquaman fue el segundo personaje de DC que tuvo su propio dibujo animado, lo cual obviamente potenciaba la venta de los comics.

Lógicamente, tanta felicidad no podía durar.

Muy pronto, la tercera parte.