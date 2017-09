Aquaman (parte 7)

HORA DE VOLVER

En Mayo de 2010, DC comienza a publicar en forma quincenal los 25 episodios de Brightest Day, una maxiserie escrita por Geoff Johns y Peter Tomasi, con la colaboración de media docena de dibujantes. La idea de la saga es, simplemente, traer de vuelta a personajes que habían muerto y aprovechar la movida para retrotraerlos a sus versiones más tradicionales. Básicamente, lo mismo que había hecho Johns con los regresos de Hal Jordan y Barry Allen, pero esta vez “vendiendo al por mayor”. Brightest Day resultó en los regresos a la vida de Martian Manhunter, Hawkman, Hawkgirl, Firestorm, varios personajes menores… y Aquaman, que no se podía quedar afuera.

De hecho, si exceptuamos a Deadman, probablemente sea Aquaman el personaje con más protagonismo y más desarrollo a lo largo de la maxiserie. El guión le reserva un rol importante a Mera (como ya lo había hecho en Blackest Night) y además se esfuerza por introducir a un nuevo Aqualad, esta vez un chico afroamericano oriundo de New Mexico, llamado Jackson Hyde. Seguramente para coincidir con el lanzamiento en la tele de los dibujos animados de Young Justice, en los que un Aqualad de tez oscura lidera al equipo y tiene una chapa infinita, Johns y Tomasi desempolvan el concepto de Aqualad, esta vez con poderes similares a los de Mera y emparentado con Black Manta, el archienemigo de Aquaman.

De todos modos hay que aclarar de manera urgente que, en términos de calidad, Brightest Day es catastrófica, un verdadero engendro editorial. Entre los 25 episodios de la maxiserie y sus infinitos crossovers y tie-ins (las revistas de Green Lantern y Green Lantern Corps lucieron durante un año entero el logo de Brightest Day en sus portadas) se acumulan una cantidad realmente bochornosa de malas ideas, torpemente ejecutadas. Algún día le dedicaremos una nota entera a este flagelo narrativo llamado Brightest Day.

Lo cierto es que Geoff Johns esperaba lanzar una nueva serie de Aquaman ni bien finalizara Brightest Day, pero finalmente decidió esperar unos meses más. Brightest Day terminó en Mayo de 2011 y enseguida arrancaron la breve Brightest Day: The Search (con John Constantine y Swamp Thing reintegrados al Universo DC) y otra apuesta fuerte de Johns: Flashpoint. Entre Mayo y Agosto de 2011 se publican los cinco episodios de esta miniserie pensada para reestructurar la continuidad de DC, que termina por dar origen a un relanzamiento de TODA la línea heroica de la editorial, con nuevos nºs 1 para títulos que mantenían su numeración desde 1938 y fuertes cambios en la continuidad de casi todos los personajes. Y por supuesto, Aquaman no podía faltar en el mega-relanzamiento que significó la llegada de los New 52.

TODO NUEVO

Finalmente, entre los 52 títulos que lanza DC en Septiembre de 2011 está el nº1 de la nueva serie de Aquaman, que logra superar holgadamente los 100.000 ejemplares vendidos, algo insólito para un personaje tradicionalmente ubicado en la segunda línea del panteón heroico de DC. Pero claro, traccionan sobre todo los nombres de los autores: Geoff Johns, principal arquitecto del Universo DC, y el dibujante brasileño Ivan Reis, ya consagrado y con muchos trabajos en conjunto con Johns, que arrancan allá por 2002 en una miniserie de Vision realizada para Marvel.

Los cambios en la continuidad que veníamos leyendo son muchísimos. Johns re-interpreta la historia de Atlantis, sus reyes, su relación con las otras civilizaciones subacuáticas y hasta la estirpe misma de Aquaman. Es decir que borra de un plumazo todo lo establecido a lo largo de muchos años por Peter David. Pero además borra de un plumazo la que era hasta ese momento SU principal contribución a la mitología de Aquaman: en la versión New 52 no existe Jackson Hyde… ni ningún otro Aqualad, ni Aquagirl, ya que estamos. Este nuevo punto de partida, con un Arthur y una Mera más jóvenes, que se conocen hace un par de años, será un terreno fértil para que a lo largo de 26 episodios, Johns presente cuatro arcos argumentales realmente sólidos, no sé si a la altura de las mejores aventuras de la historia de Aquaman, pero ahí, muy cerca.

The Trench arranca con un cierto tono de comedia costumbrista, con un montón de escenas más tranquis, más conversadas, en las que Johns se anima a meter una sana dosis de humor y a darle bastante bola a lo que hacen los héroes cuando no están salvando al mundo. Y enseguida sobrevendrá la infaltable machaca, contra una amenaza de las profundidades, que también está entretenida. El segundo arco, titulado The Others, se compone siete episodios de palo y palo, en una historia que (como suele suceder en las historias de Johns) frena cada tanto para nutrirse de algún flashback, pero básicamente va para adelante, al combate entre todo o nada entre Aquaman y Black Manta. La verdad es que no recuerdo otro comic de Johns tan sanguinario, tan abiertamente volcado a la violencia, con héroes y villanos tan jugados a liquidar definitivamente a su adversario. Por suerte el conflicto está muy bien resuelto. Y la machaca también, aunque si no sos fan de la machaca te puede resultar un poco mucha.

Throne of Atlantis, el tercer arco, es una aventura realmente impactante. Acá pareciera que Geoff Johns dijo “si con esto no logro darle chapa a Aquaman y que la gente se lo tome en serio, mando todo a la mierda y me anoto en un reality de travestis, enanos y chicas que se hacen cirugías plásticas para parecerse a sus mascotas”. Un dilema moral potente se posiciona en el eje mismo de la trama y se anima a disputarle el protagonismo a la machaca grandilocuente (la Liga de la Justicia contra un ejército de atlanteanos y la horda de bichos caníbales a los que Arthur había vencido en The Trench). El final es impredecible, la interacción entre los héroes está muy lograda, el personaje de Orm tiene los matices que jamás tuvo en la versión pre-New 52 y nadie se va de acá igual que como llegó.

Finalmente, en Death of a King el guionista urde una compleja trama de lealtades y traiciones, con batallas épicas escalofriantes y una expilcación detallada de la historia de Atlantis que rige para esta versión de Aquaman. Todo es mucho más trágico y más serio que en aquellos primeros episodios de Johns, pero también más político, más psicológico, con menos peso de la machaca a la hora de resolver los conflictos. En Enero de 2014, con el nº25 de la serie que él mismo lanzó, Geoff Johns se despidió de Aquaman. Paul Pelletier, el dibujante que reemplazó a Ivan Reis a mitad del tercer arco, se quedará a aguantar los trapos junto a un nuevo guionista… pero eso es otra historia.

(Muy pronto, la octava parte).