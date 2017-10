Aquaman (parte 8)

15. CON GUSTO A POCO

En el nº26 de Aquaman (Feb.2014) llega Jeff Parker a hacerse cargo de los guiones de la serie, con la difícil tarea de sostener el interés generado por esos dos años de Geoff Johns que habían logrado lo imposible: poner a Aquaman entre los héroes realmente taquilleros de la línea de DC.

Parker ya había trabajado en equipo con Paul Pelletier, en una saga de la revista de Hulk, así que ya había un entendimiento previo entre ambos. El guionista arranca muy tranquilo, con episodios autoconclusivos, como para no agobiar al lector que venía de una epopeya de gran extensión como lo fue el último arco de Johns. Recién en el nº29 empieza a urdir un arco argumental un poquito más complejo, que terminará en el nº31, en el crossover con Swamp Thing que concluye en el nº32 de dicha serie. En este arco, Parker incorpora como villano de Aquaman a Hercules (o Heracles) tradicional enemigo de Wonder Woman, con quien Arthur compartirá protagonismo en el Aquaman Annual 1.

Luego de algunos episodios más (en los que tienen mucho protagonismo Mera y Tula), Parker se lanza a una saga más ambiciosa, The Maelstrom, que se publica entre los números 35 y 40. Acá vemos al héroe acuático cruzarse con personajes como Martian Manhunter y el Gorilla Grodd, en un arco en el que descubre que la historia que Atlanna (su madre) le contó al guardafaros de Maine (su padre) no es exactamente cierta. Más allá del viejo truco de agregar revelaciones shockeantes acerca del pasado de Aquaman y sus padres, Parker transpira la camiseta para darle un poco más de onda a Atlantis, y para vincularla mejor al resto del Universo DC.

Sin embargo, tras el nº40 llega el paréntesis que impone la mudanza de DC a Burbank, cubierto con la saga conocida como Convergence, que es lo único que publica la editorial a lo largo de dos meses. Para cuando los títulos retoman su numeración, el logo de “New 52” desapareció de las portadas, y en la búsqueda de atraer nuevos lectores, muchísimas series cambiaron de equipo creativo. Aquaman no fue la excepción y tanto Jeff Parker como Paul Pelletier dejaron la colección, convencidos de que todavía tenían mucho para dar.

16. OTRA VEZ A LA DERIVA

En el nº41 tenemos nuevo equipo creativo: el guionista Cullen Bunn, junto a un dibujante que a mí me gusta mucho, Trevor McCarthy. La dupla plantea un salto bastante radical respecto de lo que veníamos viendo. Aquaman luce un nuevo traje, bastante cercano a la estética de Sword of Atlantis (ver notas anteriores), y la historia arranca varios meses después del final de The Maelstrom, con el héroe ahora convertido en fugitivo y Mera a cargo de capturarlo… o matarlo.

¿Qué pasó acá? Cosas muy raras, que Bunn va revelando muy de a poco, en flashbacks que aparecen mechados entre secuencias de la narración principal. El tono de la serie se hace mucho más oscuro, pero sin que esto responda a ninguna necesidad argumental. Aparece (por primera vez en la continuidad post-Flashpoint) Garth, aunque bastante irreconocible y en un rol también muy raro, y lo más loco: Aquaman tiene una espada mágica que se transforma en otras armas, y varios poderes nuevos, como invocar relámpagos, o crear y controlar masas de hielo… o teleportarse de una masa de agua a otra. Y por si faltara algo para irritar a los fans más clásicos, cambia bastante la caracterización del personaje, su forma de hablar y de comportarse.

Lo cierto es que desde el primer momento este nuevo Aquaman genera tanto rechazo entre los lectores, que lo empiezan a putear a Cullen Bunn en las redes sociales. El guionista (apoyado por el coordinador de la serie) resistió las hostilidades hasta donde pudo y en un punto decidió dar un paso al costado. “Que venga otro a hacerse el héroe”, declaró cuando anunció su partida. Su último número fue el 48, dibujado por Vicente Cifuentes.

Para el número siguiente tenemos como guionista a Dan Abnett, quien ya había entrado desde el banco de suplentes a jugar unos minutos, cuando se fue Peter David. El prolífico autor británico se declara fan del Aquaman de Johns y Parker, y barre abajo de la alfombra todo lo escrito por Bunn. De hecho, el nº49 podría ser tranquilamente un “verdadero nº41”. En apenas cuatro números, Abnett recupera el cariño de la hinchada, acompañado de un Cifuentes cuyo trabajo deja bastante que desear. Así llegamos al nº52 (Jul. 2016), el último previo al Rebirth.

No vamos a repasar la etapa que se inició a mediados de 2016, porque es material muy reciente y de muy fácil acceso. Digamos simplemente que Abnett permanece aún hoy como guionista de Aquaman, y que su política consiste en mantener a la serie (ahora quincenal) lo más clásica posible, sin sacudones en la continuidad, que sigue siendo básicamente la que esbozaron Geoff Johns y Jeff Parker. El único cambio notorio es el rol que Abnett le asigna a Black Manta en esta etapa, en la que ya no es un mero villano que aparece cada tanto con un nuevo plan maligno, sino un protagonista más, al que vemos evolucionar y hasta avanzar con sus propios subplots, episodio a episodio.

Y hasta acá llegamos. Con esto ya tenés un super-pantallazo de los 76 años de historia de este personaje que en un par de semanas llega al cine como parte del elenco de Justice League y que en 2018 tendrá su primer largometraje “solista”.