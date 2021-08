Araki adaptado (parte 1)

Como siempre que se habla de un manga exitoso tanto en Japón como en el resto del mundo, la adaptación en formato audiovisual suele ser un hecho consumado. Pero no siempre esta conversión es automática y/o rápida, puede llegar a tardar como le pasó a Hirohiko Araki, recientemente homenajeado en la Comiqueando Digital nº2. Obviamente, si Araki está en el Olimpo de los mangakas, es gracias a JoJo’s Bizarre Adventure que se publica desde 1987 hasta nuestros días.

Sin embargo, JoJo no fue la primera obra adaptada, e incluso su animé tardó 25 años en aparecer. La primera de las historias de Araki en ser adaptadas (En este caso, en el formato de OVA) fue Baoh, la segunda serialización que tuvo el maestro en la Shonen Jump. Baoh tuvo fecha de estreno el 16 de septiembre de 1989, de la mano del Studio Pierrot, fundada en 1979, encargados de animar Naruto, Yu Yu Hakusho entre varios más y distribuida por la mítica productora Toho con dirección de Hisayuki Toriumi, a veces acreditado como Eiko Toriumi, fundador del estudio que supo apadrinar a Mamoru Oshii.

La adaptación fue de un moderado éxito y respeta la premisa y el desarrollo del manga, una historia que le escapa a las convenciones típicas del shonen de pelea para convertirse en una historia de ultra violencia gore con más reminiscencias a David Cronenberg que a Akira Toriyama. A los pocos meses, también en Japón, tuvo su primera edición en VHS y LaserDisc. En occidente se conoció recién en 1995 en los mismos formatos, y la edición más reciente data de 2002 gracias a AnimEigo que la publicó en DVD.

El camino de JoJo’s Bizarre Adventure fue algo tumultuoso y, al igual que Baoh, comenzó en formato OVA. Entre 1993 y 1994, el estudio A.P.P.P. adaptó de manera comprimida la segunda mitad de Stardust Crusaders (concretamente cuando Jotaro, Joseph, Kakyoin, Abdul y Polnareff llegan a Egipto para reunirse con Iggy) en seis episodios. Un dato que no puede pasar desapercibido es que los guiones de estos episodios le corresponden a Hiroyuki Kitakubo y Satoshi Kon, quienes por esos años trabajaron con Katsuhiro Otomo (Kitakubo debutó como guionista de animación en Mobile Suite Gundam, y supongo que a esta altura contar el currículum de Kon está de más).

Esta serie de OVAs deformaron varias cosas del manga original. Estas seis partes solo muestran las peleas con N’Doul, D’arby, Vanilla Ice y DIO y de maneras muy distintas a como se desarrollan en la Jump. Personajes omitidos, giros argumentales cambiados, incluso la pelea final entre Jotaro y DIO es mucho más sangrienta y explícita, concluyendo con un camión de nafta en lugar de la aplanadora. Aún así, por años, era lo único que tenían los fanáticos para ver y la calidad está a la altura de las circunstancias, primero en VHS y LaserDisc editados por Pony Canyon.

Seis años después, A.P.P.P. produce otros siete episodios que se encargan de cubrir la primera mitad del tercer arco, con un equipo creativo distinto al de los primeros OVAs. Esta serie de OVAs es tristemente célebre ya que en el sexto capítulo decidieron incluir una escena donde DIO lee el Corán, el libro sagrado de la religión islámica. Viz Media, escandalizada, decide detener la distribución en 2000; una boludez absoluta que sin embargo no duró mucho, ya que en 2009 continuó la distribución en DVD. Al igual que la serie anterior, la historia está modificada y retocada para que el core esté inalterable pese a las omisiones de algunos esbirros del villano definitivo de la saga. En Japón, mientras tanto, Klock Worx la publicó en VHS y DVD. Los encargados de republicar los trece episodios ordenados cronológicamente en occidente fueron Super Techno Arts.

En 2007, A.P.P.P. vuelve a JoJo con la adaptación de Phantom Blood en formato película. Sin embargo esta vez no fue todo color de rosa, no porque nunca llegara a completarse, sino por algo más grave: Araki nunca aprobó el resultado. Los cambios en la historia que metieron fueron drásticos, le despojaron del contenido humorístico y hasta borraron al co-protagonista acompañante de Jonathan Joestar, Robert Speedwagon.

Aún así, el 17 de Febrero de ese año la película llegó a los cines, pero su estadía en cartel duró una semana, tras un pedido del creador de sacarla de circulación. La leyenda cuenta que se quemaron los negativos para que no se pueda volver a ver, aún así, se llegaron a fabricar DVD’s para comercializarse que por supuesto, fueron retenidos, aunque algunas copias llegaron al mercado negro, lo que permite que la película esté por ahí en internet para que puedan verla y juzgarla por ustedes mismos.

A 25 años del inicio de Phantom Blood en la Shonen Jump, Araki anuncia la llegada del ansiado animé, de la mano de David Productions. JoJo’s Bizarre Adventure: The Animation, tal como se conoce, está compuesta de cinco temporadas que adaptan los primeros cinco arcos de la saga, aunque de una forma curiosa: la primera temporada la conforman Phantom Blood y Battle Tendencies, mientras que Stardust Crusaders ocupa dos, dividiendo la saga de la misma manera que en los OVAs. Las partes cuatro y cinco ocupan las respectivas temporadas, y en Abril de 2021 se confirmó finalmente la producción de Stone Ocean, con fecha de estreno aún por confirmar.

Está bien que hasta la llegada de The Animation no hay mucho con lo que comparar o poner en balanza, pero aún así es inevitable decir que el animé es la adaptación definitiva del celebrado manga. Bastante fiel a la obra de Araki (presenta algunos cambios, pero no afectan al desarrollo de la trama ni son completamente opuestos a lo que ocurre en la misma), y con una animación a la altura de las circunstancias que incluso respeta el cambio estilístico de Araki en cuanto a la forma de dibujar a los personajes. Todo esto le dio un empuje colosal a la saga, con un enorme rebrote de un nuevo fandom que predica la palabra de JoJo a través de redes sociales y sobre todo con memes (el conocidísimo video-meme de To Be Continued con Roundabout de Yes de fondo está sacado del ending de la primera temporada).

(Muy pronto, la segunda parte)